考えることとなやむことの大切さ。文研出版より『てっぺんの葉っぱ』を発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『てっぺんの葉っぱ』（文研ブックランド）を、本日より全国の書店で発売いたします。

あらすじ

ユリアちゃんにいわれ、マチが二階の窓からすてた花びんの水が先生にかかってしまった。先生にしかられ、ユリアちゃんともケンカになったマチは、魔女ババの「てっぺんの葉っぱが願いをかなえる」という言葉を思い出した。

編集者より

この物語は、作者のおおぎやなぎさんのエピソードをもとにしてできました。実際は花びんの水ではなく、習字の墨をするときの水をほんの少し窓からすててしまい、その水が学校に来たお客さんの頭にかかってしまったそうです。こんなことが起こったとき、みなさんならどうしますか？ 失敗したことに「どうしよう」と考えるかもしれませんね。失敗してもなやんで、考えることが大事なことに気付いてくれたらうれしいです。

著者

おおぎやなぎ ちか・作家

秋田県生まれ。児童文学作家・俳人。『しゅるしゅるぱん』（福音館書店）で第45回児童文芸新人賞、『オオカミのお札（一）～（三）』（くもん出版）で第42回児童文芸家協会賞受賞。『家守神』シリーズ（フレーベル館）、『アゲイン アゲイン』（あかね書房）、「そこに言葉も浮かんでいた」（新日本出版社）、俳句絵本『わくわくもりのはいくえん』シリーズ（国土社）他著書多数。

イシヤマ アズサ・画家

イラストレーター・漫画家。大阪府在中。主な著作に『真夜中ごはん』（宙出版）、絵を担当した作品に『まほうのアブラカタブレット』（PHP出版）、『給食室のいちにち』（少年写真新聞社）などがある。

商品情報

『てっぺんの葉っぱ』

シリーズ:文研ブックランド

対象:小学校中学年以上

判型:A5

本体価格:1540円(本体1400円+税10%)

ISBN:978-4-580-82721-9

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/