FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEなど、KAWAII LAB.所属グループの公式写真がnoteで利用可能に！
noteでは、アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」所属グループの公式写真を、記事の見出し画像に設定できるようになりました。写真は、クリエイターが提供した画像を自分の記事の見出し画像にできる機能「みんなのフォトギャラリー」から設定できます。
KAWAII LAB.には、「FRUITS ZIPPER」「CANDY TUNE」「SWEET STEADY」「CUTIE STREET」などの人気グループが所属。ファンのみなさんは、推しの写真を使って、ライブに行った感想をまとめたライブレポートエピソードをまとめたコンテンツなどを、事務所公認のもとでつくれるようになります。
noteは今後も、さまざまな企業との連携を通じて、推しのアーティストやコンテンツについて自由に語り合い、その魅力を広めていける場づくりを進めてまいります。
利用できる写真と使い方
以下のグループの写真を、記事の見出し画像に設定できるようになりました。ライブレポートやファン向けのおすすめ情報をまとめた投稿に活用して、お楽しみください。
- FRUITS ZIPPER
- CANDY TUNE
- SWEET STEADY
- CUTIE STREET
- KAWAII LAB. MATES
写真は「みんなのフォトギャラリー」に提供されます。これは、クリエイターが提供した画像を、他のユーザーが自分の記事の見出し画像として使える機能です。
＜使い方＞
- 右上の「投稿」ボタンをクリックし、投稿画面を開く
- 画像マークから「記事にあう画像を選ぶ」を選択する
- 「キーワード検索」の欄に、グループの名前を入力する
- 使用したい画像を選び、「この画像を挿入」ボタンをクリックする
背景
noteでは、「推し活」が人気のジャンルとして確立されています。ライブに行った感想をまとめたライブレポートから、新規のファン向けの用語や応援の仕方の解説、推し仲間をさらなる沼へと引き込むエピソード紹介まで、さまざまな記事が日々投稿されています。
一方で、アーティストの写真を使ったコンテンツをつくる場合、著作権や肖像権の問題から所属事務所に直接許可をとる必要があります。そこで今回、noteとアソビシステムが連携して、見出し画像として使用できる写真の提供を開始。これにより、ファンのみなさんは、事務所公認のもとで安心して創作や発信を楽しめるようになります。アソビシステムにとっては、適切な画像利用を通じた情報発信の拡大により、所属するアイドルグループの認知度の向上とコミュニティのより一層の盛り上がりが期待されます。
2025年の推しアーティスト・推し芸人ランキングを一緒につくろう
noteでは今年も、年末に2025年の推しアーティスト・推し芸人ランキングを発表予定です。みなさんの書いたnote一つひとつが、ランキングをつくっていきます。
推しへの愛を叫んだり、沼落ちした瞬間を振り返ったり、まだ出会っていない人に向けて推しを紹介したり。ライブやイベントのレポートなど、推し活記録をつけるのもおすすめです。
ぜひこの機会に、推しているアーティストやアイドル、芸人について、思いの丈を言葉にしてみませんか？みなさんの愛の詰まった投稿をお待ちしています。
■対象期間：10月7日（火）11:00～11月30日（日）23:59
■投稿方法
- noteにログイン（アカウントがない場合は会員登録をしてください）
- 投稿ボタンからエディタ画面を開く
- - ブラウザ：画面右上の「投稿」ボタンをクリック
- - アプリ：画面中央下の「つくる」ボタンをタップ
- 記事を作成
- 公開設定画面で「#推し活」や「#沼落ちnote」+アーティスト名・芸人名のハッシュタグをつけて投稿
■詳細：https://note.com/info/n/nc332659b384f
参考：noteを使ったエンタメのプロモーション方法について
「みんなのフォトギャラリー」機能を活用した作品プロモーション
映画『新幹線大爆破』（2025年4月23日公開）では、「みんなのフォトギャラリー」機能を活用。Netflix公式アカウントが、複数のオフィシャル写真を提供したことで、ファンが感想文を書きやすくなりました。
https://note.com/netflix/n/ne9a6c223c534
みんなのフォトギャラリーへの画像の提供方法
https://www.help-note.com/hc/ja/articles/900003455886
クリエイターの声を起用した広告展開
Netflixが2020年秋に実施した韓国ドラマキャンペーン「もう感情が、止まらない。」では、noteのクリエイターの記事から引用したコメントが交通広告に起用されました。
https://note.com/info/n/n100b55d62261
noteでアーティストや映画・ドラマのプロモーションをご検討の事業者の方は、以下よりお問い合わせください。
問い合わせ先：https://share.hsforms.com/1ZdHwapLmT5OZ00CmghKJ4Q47gua
