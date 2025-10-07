10/14-17に幕張メッセで開催される「CEATEC 2025」に出展

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、2025年10月14日（火）～17日（金）に幕張メッセで開催される、CEATEC 2025に出展いたします。

＜展示会概要＞

イベント名：「CEATEC 2025」

開催日時 ：2025年10月14日（火）～17日（金）10:00～17:00

会場 ：幕張メッセ

主催 ：一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）

公式サイト：https://www.ceatec.com/ja/

◆出展の背景

当社は、新規事業開発、研究開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて70万人超（2025年2月時点）の知見データベースを活用した各種サービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。

（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

「CEATEC 2025」内では、あらゆる業界・業種の方々の新規事業開発および情報収集をさらに加速するために活用いただけるサービスを複数出展いたします。

◆出展内容

当社展示ブースでは、業界有識者に1時間からのインタビューができる「ビザスクinterview」をはじめ有識者の知見を効率的に収集できる各種サービスを複数ご紹介します。

ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

【当社出展ブース情報】

ブース位置 ：幕張メッセ General Exhibits ホール2 2H024

出展内容詳細：ビザスク紹介ページ(https://www.ceatec.com/nj/exhibitor_detail_ja?id=1643)



【「ビザスクinterview」のご紹介】

各領域のエキスパート(業界有識者や専門家)に対し、業務課題やニーズ、市場動向などの情報収集を実施できるインタビューのマッチングサービスです。

具体的には、国内外70万人超の多岐にわたる職種・役職の登録エキスパートの知見を活かし、

貴社の新規事業創出・事業ブラッシュアップをご支援致します。



ーよくいただくご相談ー

・新規参入を検討している業界構造や商習慣に関する一次情報を得たい

・想定顧客の現場での困りごとを直接ヒアリングし、事業アイデアに対するニーズを確認したい

・普段接点のないエンドユーザー（企業）に直接話を聞いて動向を把握したい

・海外現地の一次情報を収集したい

サービスの詳細はこちら：https://visasq.co.jp/service/interview

サービスに関してのお問いわせはこちら：https://visasq.co.jp/contact



■株式会社ビザスクについて

日本最大級のナレッジプラットフォームを活用し、新規事業推進を支援。「想定顧客に聞ける」BtoB顧客ヒアリングを提供し、実際のニーズに基づく仮説構築および市場性検証を実現。導入は大手企業の新規事業部門・研究開発部門を中心に拡大し、東証プライム上場企業の5社に1社において導入実績を有する。※複数部署での導入も1社扱い（2025年1月末）

【会社概要】

会社名：株式会社ビザスク

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ1F・9F

設立日：2012年3月19日

代表者：代表取締役CEO 端羽 英子

証券コード：4490（東証グロース）

URL：https://corp.visasq.co.jp/