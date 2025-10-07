日本最大級のDX実現のための総合展「DX 総合EXPO」内、「経理・財務DX EXPO 2025 秋 東京」へ出展

株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝 周樹、以下「MJS」）は、2025年10月29日（水）～31日（金）の3日間、幕張メッセで開催される「DX 総合EXPO 2025 秋 東京（以下、DX 総合EXPO）」内の専門展「経理・財務DX EXPO 2025 秋 東京（以下、経理・財務DX EXPO）」へ出展します。

「DX 総合EXPO」は、日本最大級（※1）のDX実現のための総合展です。同展示会は、製品別、ターゲット別に6つの専門展で構成され、MJSは財務会計システム、管理会計システム、請求書発行システム、経費精算システムなど、経理・財務・会計業務のDXを促進する最新ソリューションが一堂に集う展示会「経理・財務DX EXPO」に出展します。

本展示会でMJSは、企業内の全体業務最適化、経理事務省力化、決算早期化に貢献できる中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX（ガリレオプト ディーエックス）』や、AI解析による入力支援機能を搭載した証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud（エムジェイエス イー ドキュメント クラウド）』などをご紹介します。

また、マルチデバイス対応で勤怠・経費・給与などの管理を効率化する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker（エッジ トラッカー） 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告（※2）』、適格請求書（インボイス）の電子化・デジタルインボイスの送受信に対応するクラウドサービス『Edge Tracker 電子請求書』の他、税務システム、セキュリティシステムなど、個々の課題に合わせた多彩な製品ラインアップにより、経理・財務業務の効率化とDX推進を支援し、経営の高度化・企業価値向上を実現する各種ソリューションをご用意しています。

※1 同種の展示会との展示面積の比較（DX 総合EXPO 実行委員会調べ）

※2 『Edge Tracker 経費精算』と『Edge Tracker 勤怠管理』にはワークフロー機能がバンドルされます

■ 主なご紹介ソリューション

・業務のDXを推進し、さらなるビジネスの成長を加速する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX』

https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/

・電子帳簿保存法対応の証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud』

https://www.mjs.co.jp/products/mjs-edocument/

・業務効率化を推進する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/

・適格請求書（インボイス）の電子化・デジタルインボイスの送受信対応サービス『Edge Tracker 電子請求書』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/e-invoice/

・申告書作成から電子申告までをフルサポート『MJS税務DX』

https://www.mjs.co.jp/products/mjs-zeimu/

・情報漏えい対策・労務管理を支援する情報セキュリティ対策製品『PCパトロールfor Cloud』

https://www.mjs.co.jp/products/pcpatrol/

■ 開催概要

名称 ：DX 総合EXPO 2025 秋 東京

公式URL ：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

主催 ：DX 総合EXPO 実行委員会

会期 ：2025年10月29日（水）～31（金） 各日10：00～17：00

会場 ：幕張メッセ 1～3・8ホール

（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

出展ブース：経理・財務DX EXPO 2025 秋 東京 小間番号 S01-02

入場料 ：無料（以下より事前登録制）

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo

出展社情報・ブース訪問予約：https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370313/341939?pcode=2025-aut-tokyo-FIN-search

■ ビジネス課題解決オンラインセミナー

本展示会開催に先立って、出展製品を各社から解説する動画が公開中です。

ウェビナータイトル ：経理部の業務改革、始めませんか？～「入金消込」「管理会計」など、

経理業務をスマート化して毎日をもっとラクに～

MJSウェビナーテーマ：「足元を固め、未来を変える-成長戦略を支える財務とは-」

視聴URL ：https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370314/361884

※MJS製品のご紹介は、6：48よりご覧いただけます。

視聴期限 ：2025年11月7日まで

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ミロク情報サービス

社長室 経営企画部 広報・IRグループ 宮城・安藤

Tel：03-5361-6309

Fax：03-5360-3430

E-mail：press@mjs.co.jp