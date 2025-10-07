ジェイテクト、HYDROGEN Technology WORLD EXPO 2025出展

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：近藤 禎人、以下「ジェイテクト」）は、2025年10月21日～23日にドイツのHamburg Messeで開催されるHYDROGEN Technology WORLD EXPO 2025に豊田通商株式会社のブース内にて出展いたします。

本展示会は燃料電池、水素アプリケーション、水素製造設備や機器をターゲットにした欧州域最大の展示会です。

【出展概要】

ジェイテクトは、「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションに基づき、2030年までに目指す姿としてJTEKT Group 2030 Vision「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を掲げています。このソリューションプロバイダーへの変革のために、既存製品の高付加価値化と新領域へのチャレンジの両軸での成長と変革を目指しています。

カーボンニュートラル達成に向けて化石燃料に代わる燃料として水素が注目されており、活用が広がりつつあります。HYDROGEN Technology WORLD EXPO 2025ではジェイテクトのコンピタンスを掛け合わせた水素社会に貢献するソリューションをご紹介します。

【主な展示品】

ジェイテクトが手掛ける高圧水素用供給バルブ及び減圧弁は水素燃料電池自動車の高圧水素貯蔵システムに既に搭載されており、高圧水素システムの肝である基盤技術と言えます。

高圧水素タンク用バルブ

FCEVの燃料となる高圧水素が貯蔵されているタンクに装着され、高圧水素を封止し、供給するバルブです。第2世代バルブは、トヨタ自動車株式会社のFCEV「MIRAI」に搭載されています。

FCEV向け減圧弁

バルブから供給された高圧水素を燃料電池スタックでの使用に適した圧力に減圧する弁です。第2世代減圧弁も、トヨタ自動車株式会社のFCEV「MIRAI」に搭載されています。

【小間番号】

Hall: B7 Stand: 7C55

【HYDROGEN Technology WORLD EXPO 2025について】

会 期：2025年10月21日(火)～10月23日(木) 10:00～17:00

会 場：Hamburg Messe、ドイツ

参 考：HYDROGEN Technology WORLD EXPO 2025公式サイト

https://www.hydrogen-worldexpo.com/