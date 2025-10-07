無印良品 フルーツとの組み合わせを楽しめるチョコレートを季節限定発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、「不揃い しみこみチョコ 温州みかん」、「ポムショコラ」など、フルーツとチョコレートの組み合わせを楽しめる商品を、10月7日（火）より季節限定で、全国の無印良品の店舗およびネットストアで順次発売します｡

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて日常生活の基本を支えることを目指し、日々の暮らしを豊かにする商品を提供しており、季節を楽しめるお菓子や飲料を期間限定で発売しています。今季も、気温が下がる秋口のタイミングに合わせ、フルーツとの組み合わせを楽しめるチョコレート菓子を発売します。

■大きさや形が不揃いでも味は変わらないフルーツとチョコレートの組み合わせ

今回発売する不揃いしみこみチョコシリーズに使用するフルーツは、いずれも大きさや形が不揃いでも味は変わらないフルーツを使っています。昨年好評をいただいた「不揃い しみこみヨーグルトチョコ いちご」、「不揃い しみこみチョコ りんご」に「不揃い しみこみチョコ 温州みかん」を新たに追加して、計3種で発売します。「不揃い しみこみチョコ 温州みかん」は、見た目よりも味わいにこだわってつくった商品で、食品廃棄ロス削減にもつながっています。

また、蜜漬けフルーツチョコシリーズとして新たに、ミルクチョコでりんごの酸味を引き立てた「ポムショコラ」を発売します。「フィグショコラ」、「オランジェット」、「シロネット」と合わせ計4種で、蜜漬けしたフルーツの実やピールを濃厚なチョコレートでコーティングし、フルーツとチョコレートの甘さを同時に味わえる商品です。

その他にも、昨年に引き続き「ボンボンショコラ」、「チョコがけポテトチップス」などの商品も含め10月中に16種のチョコレート菓子が揃う予定です。さらに、今秋冬では全約45種のチョコレート菓子の販売を予定しています。手軽におやつとして食べられるようなものから、ちょっとした特別な日にも食べられるものまで、さまざまな製法や素材の組み合わせ、食感が楽しめる品揃えで商品を販売してまいります。

無印良品のチョコレート・カカオトリュフ 特設サイト：

https://www.muji.com/jp/ja/special-feature/food/sweets/chocolate/

◆商品ラインナップ

※再開商品においては、原料高騰のため昨年とは一部価格を変更している商品がございます。