パナソニックグループ

パナソニック ホールディングス株式会社（以下、パナソニックHD）が2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）に出展中のパナソニックグループパビリオン「ノモの国」は、2025年10月5日にα世代の子どもたち10万人以上を含む来館者数が目標の45万人を達成しました。子どもたちやパートナー企業との共創を通じて得られた技術・知見は、今後の社会実装に向けたレガシーとしていかしていきます。また、YouTube上で公開している「オリジナルアニメ」は130万回以上再生され、「ノモの国」の世界観を多くの方々に伝えることができました。

パナソニックグループは、「物と心が共に豊かな理想の社会」の実現を掲げ、100年以上にわたり社会課題の解決と人々のくらしの向上を目指して事業活動を展開しています。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする大阪・関西万博において、「ノモの国」は、創業者である松下幸之助の「人には一人ひとり異なった天分があり、成功とはその天分を完全にいかしきること」という考えのもと、出展コンセプト「解き放て。こころと からだと じぶんと せかい。」を策定。α世代の子どもたちに、人と自然が循環する世界の中で自分自身の可能性に気づき、未来に希望を抱いてもらいたいという思いを込め、「Unlock your nature」をタグラインとして出展しています。

パナソニックグループは万博という機会を共創の場と位置付け、主に「次世代共創」と「事業共創」の2軸で、α世代の子どもたちや多様なパートナー企業との新たな接点を創出するとともに、社会実装に向けた技術開発やアイデア、ノウハウ、知見の蓄積を進めてきました。

パナソニックグループは、今回の大阪・関西万博をきっかけに生まれた次代を担う子どもたちとの共創やパートナー企業との新たなつながり、パビリオンの体験に限らず多面的なアプローチによって子どもたちはもとより、グループ社員も含め一人ひとりを「Unlock」するノウハウ、さまざまな事業共創によって研究開発が加速した技術やアイデア、知見などの共創の成果をレガシーとして社会に実装し、人と自然が循環し一人ひとりの天分がいかされる社会の実現を目指していきます。

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]2025年大阪・関西万博 パナソニックグループパビリオン「ノモの国」共創を通じて生まれた技術やアイデア、知見をレガシーとして社会実装へ（2025年10月7日）

