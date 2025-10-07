アイシークリニック大宮院にて「ベーシックリペアAZ」の販売を開始

「ベーシックリペアAZ」とは

医療法人社団鉄結会

「ベーシックリペアAZ」は、高濃度セラミド・アゼライン酸・ナイアシンアミドを配合し、赤ら顔・酒さ・ニキビ肌といったお悩みにアプローチします。年間数千件に及ぶ臨床データをもとに処方されており、医療現場発のスキンケアとしてご自宅でも治療の“続き”をサポートします。

特にVビーム治療やICON（赤み治療）、アグネス、ダーマペン治療と併用いただくことで効果が期待でき、治療を受けられた患者様には特別価格 1本1,980円（税込） にてご提供いたします.

（通常価格4,400円／60g）

開発背景とブランドストーリー

「赤ら顔の治療を、治療室の外でも完結させたい」――この想いから、ベーシックリペアAZは生まれました。

当院では、年間数千件以上のVビーム治療症例に取り組んできました。その中で、治療後のホームケアが不十分だと肌のバリア機能の低下や赤みの再発につながるという課題を実感。そこで、臨床データと医師の知見をもとに、治療中でも安心して使える濃度と配合バランスを追求し、誕生したのが「ベーシックリペアAZ」です。

製品の特徴と効果

ベーシックリペアAZは、敏感肌や酒さ・赤ら顔・ニキビ肌に向けて特別に設計された医療現場発のスキンケアです。

高濃度セラミド

肌をすこやかに保ち、外部刺激から守る。

アゼライン酸（0.4～1%配合）

肌を整え、うるおいを保つことで、みずみずしい印象の肌に近づける。

ナイアシンアミド

乾燥によるくすみを防ぎ、明るい印象の肌へ導く。

さらに、以下の魅力も備えています

- 年間数千件の臨床データに基づく安全設計- 赤ら顔、酒さ、ニキビ、色素沈着・くすみといった多面的な肌悩みに対応- 低刺激・無香料・アルコールフリーで敏感肌の方も安心

「治療の続き」をご自宅で実現する――それがベーシックリペアAZの最大の魅力です。

商品概要

商品名：ベーシックリペアAZ

容量：60g

通常価格：4,400円（税込）

対象治療を受けられた方限定価格：1,980円（税込）

（対象治療：Ｖビーム（保険適用含む）、ICON、アグネス、ダーマペン治療）

アイシークリニックについて

アイシークリニックは皮膚科・美容皮膚科領域において、エビデンスに基づいた治療と患者様一人ひとりに寄り添う診療を大切にしています。「ベーシックリペアAZ」は、治療後の肌を守り、美しい素肌づくりをサポートするために誕生した医療現場発のスキンケア製品です。

会社概要

組織名：医療法人社団 鉄結会

クリニック名：アイシークリニック大宮院

所在地：埼玉県さいたま市大宮区大門町1-60 福美メディカル2階B区画

医院長：御園 希