タマノイ酢が大連天鵬食品・丸王と合弁会社を設立

タマノイ酢株式会社

タマノイ酢（株）（本社：大阪府堺市 代表取締役社長：播野貴也、以下当社）は、2025年10月、大連天鵬食品有限公司（本社：中国大連市 代表取締役社長：王 宇鵬、以下天鵬食品）、株式会社丸王（本社：東京都港区 代表取締役社長：王 観宇、以下丸王）と共同出資を行い、合弁会社「玉之井（北京）商貿有限公司」を設立しましたのでお知らせいたします。

■背景と目的

和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されて以来、世界的にブームが続いております。海外の日本食レストラン数は2006年から2023年で約8倍に増加しており(※1)、特にアジア圏で最も店舗数が多いとされています(※2)。

また当社は、2008年に海外事業部を新設しました。現在ではアジアや北米、ヨーロッパ、オーストラリアなど約50ヵ国に輸出を展開するほか、主要2ヵ国に生産拠点(委託工場)を構え、現地供給体制も整えております。この度の合弁会社設立を機に、アジア経済の中心である中国国内の市場開拓をし、海外展開の更なる拡大を目指します。

(※1)農林水産省 海外における日本食レストランの概数（令和5年）（訂正版）

(※2) 農林水産省 海外における日本食レストランの概数（推移）■合弁会社の概要

社名：玉之井（北京）商貿有限公司(英語名/TAMANOI（BEIJING）TRADING CO.,LTD.)

所在地：中国北京市朝阳区麦子店街36号龙宝大厦-415室

董事長：王 宇鵬

総経理：西辻 耕治

設立：2025年10月

資本金：17万人民元

事業内容：酢、各種調味料及び飲料の卸売、輸入、コミッション代理(競売を除く)及び関連付帯サービス

ＵＲＬ：現在準備中

■タマノイ酢株式会社 代表取締役社長 播野貴也コメント

当社は、「『繋がり』を原動力に未来の可能性に挑戦」という経営理念を掲げております。これまで当社は、世界初の粉末酢「すしのこ」や、業界初のビネガードリンク「はちみつ黒酢ダイエット」など、時代の変化と共に革新的な挑戦をしてまいりました。

今回の合弁会社設立は、日本国内のみならず世界各国における食酢市場拡大に向けた新たな挑戦です。中国、アジア市場並びに、世界各国において酢の新たな価値創造を目指していく所存です。

■ 天鵬食品の概要

社名：大連天鵬食品有限公司

所在地：大連瓦房店市復州城鎮工業園区 2段3号

代表取締役社長：王 宇鵬

設立：1994年

ＵＲＬ：https://japanese.tianpeng-food.com/

■ 丸王の概要

社名：株式会社丸王

所在地：東京都港区芝 2丁目 1 番24 号五幸商事ビル 5 階

代表取締役社長：王 観宇

設立：2020年3月

ＵＲＬ：https://www.maruoo.co.jp/

■ タマノイ酢株式会社の概要

社名：タマノイ酢株式会社

所在地：〒590-0940 大阪府堺市堺区車之町西1-1-32

代表取締役社長：播野 貴也

創業：1907年（明治40年）6月

事業内容：醸造酢、粉末酢、各種調味料、レトルト食品および

菓子・健康飲料の製造販売、酒類の販売

URL：https://www.tamanoi.co.jp/