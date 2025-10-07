AI×真贋鑑定のIVA、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」2025年最新版に選出

IVA株式会社

IVA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：相原 嘉夫、以下「IVA」）は、ビジネス経済誌『週刊東洋経済』が2025年10月6日（月）に発表した「すごいベンチャー100」2025年最新版に選出されたことをお知らせいたします。

◼️「すごいベンチャー100」について

「すごいベンチャー100」は、東洋経済新報社が毎年秋に発表する、日本の未来を担う注目のスタートアップ特集です。今年で10年目を迎え、成長性・独自性・社会的インパクトなどの観点から編集部が独自に選定した100社を紹介しています。

▼東洋経済オンライン：「すごいベンチャー100」2025年最新版・全リスト

https://toyokeizai.net/articles/-/907344

※後日、電子版にも記事が掲載される予定です。

◼️代表取締役 相原 嘉夫 コメント

この度、「すごいベンチャー100」2025年最新版に選出いただき、大変光栄に思います。



AI真贋鑑定サービス「FAKEBUSTERS（フェイクバスターズ）」は累計鑑定数が180万件を突破し、スニーカーやアパレル、ブランドバッグに加え、時計や香水の鑑定を開始するなど、鑑定領域の拡大にも取り組んでいます。

さらに、2025年9月24日にはAI即金アプリ「Chalyn（チャリン）」を提供開始し、IVAとして新たな挑戦がスタートしました。リリース直後から多くの反響をいただいており、今後も「目の前のモノをすぐお金に変えられる」体験をさらに多くの方に届けてまいります。

これからも「AI×ヒトで、世界にもっと輝きを。」というミッションの実現に向け、挑戦を続けてまいります。

◼️代表取締役CEO プロフィール

相原 嘉夫（Yoshio Aihara）

1995年生まれ。青山学院大学大学院国際マネジメント研究科を卒業し、MBAを取得。学生時代に自身一社目となるアパレル関連の事業を展開。そこで成長を続けるスニーカー市場と、市場の長年抱える「フェイク問題」というペインに目をつけ、2019年にAIと鑑定士を掛け合わせることで高い精度を実現した真贋鑑定サービス「FAKEBUSTERS」を立ち上げ、IVA株式会社を設立。日本語・中国語のバイリンガル。「Forbes JAPAN 30 Under 30 2023」、「Forbes 30 Under 30 Asia 2024」選出。

Xアカウント：https://x.com/YoshioAihara

◼️「Chalyn（チャリン）」について

「Chalyn」は、手元のアイテムの写真を撮るだけでAIが自動査定し、即時現金化を実現する手数料無料の買取アプリです。従来のフリマアプリのような取引手数料がかからないことに加え、出品や梱包、購入者とのやり取りは一切不要。梱包材を持参した宅配業者がご自宅で集荷するため、ユーザーは手間なく不用品を即時売却することができます。

＜特長＞

1.出品・梱包・やり取り不要

・商品を撮影するだけで、AIが自動査定し瞬時に金額を提示。発送後すぐに現金化が可能（※1）

・配送業者が梱包資材を持って自宅まで集荷に来るため、発送のための外出や梱包材は不要（※2）

・挨拶や値段交渉といった、ユーザー間のやり取りは発生しない

2.独自の安心・安全な仕組み

・すべてのユーザーに対してeKYC本人確認を行うことで、悪意あるユーザーによる不正や偽造品の流通を防止

・高額品や真贋鑑定が必要な商品は、商品到着後にChalyn独自の真贋鑑定を行い、金額を最終確定

3.待ち時間のない即時買取

・サービスを運営するIVAが商品を買い取るため、ユーザーは買い手がつくのを待つ必要がなく、すぐに現金化が可能

・商品が売れるまでの保管にかかる手間やコストを削減

4.小売事業者の仕入れ課題も解決

・豊富な種類と膨大な量の商品を安定的に供給し、小売事業者の仕入れをサポート

・高額品は1点ずつ実物を査定し、主要マーケットプレイスやオークションの相場を参照し、適正な価格で買取し提供

※1：事前振込には限度額があります

※2：査定金額によって集荷の条件が異なります

◼️Chalyn（チャリン）公式SNSアカウント

公式Xアカウント：https://x.com/chalyn_official

公式Threadsアカウント：https://threads.com/chalyn_jp

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/chalyn_jp

公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@chalyn_official

公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@chalyn_official

◼️「フェイクバスターズ」について

「フェイクバスターズ」は、偽造品が多く流通している約300ブランドを対象とした、累計鑑定数180万件を超える国内シェアNo.1（※3）のAI真贋鑑定サービスです。膨大なデータ基盤と豊富な鑑定ナレッジから開発されたAI鑑定に加え、多彩な経歴を持つ鑑定チームと最新鋭の専門機器を駆使して、正確かつ迅速に鑑定を行います。

国内のマーケットプレイスやリユース企業を中心に数多くの企業と取り組みを拡大する一方で、2023年6月に台湾拠点、同年9月に中国法人を開設し、事業の海外展開も強く推進してまいりました。今後は日本市場のみならず、アジア市場、欧米市場、欧州市場への展開も進めていきます。

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/fakebusters_official/

公式Xアカウント：https://x.com/FAKEBUSTERS_JP

（※3）IVA調べ、2022年12月調査、日本国内における「真贋鑑定サービス」として

▼法人向けプラン「パートナーシッププログラム」の詳細とお問合せはこちら

https://www.fakebusters-iva.com/ja/BusinessContact

▼対応ブランドについて

現在、スニーカーブランドをはじめ、アパレル、アクセサリー、ラグジュアリーブランド、トレーディングカード、時計、香水など約300のブランドを鑑定することができます。今後も対応ブランドを追加してまいります。

【会社概要】

IVA株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 45F

代表取締役：相原 嘉夫

事業内容：AI真贋鑑定サービス「フェイクバスターズ」、AI即金アプリ「Chalyn（チャリン）」の運営

URL：https://iva-corp.com/