【動画のプロが３分で語る】「勝てる動画マーケティング」に登壇！

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、マーケティングプラットフォーム「アドクロ」が主催するオンラインピッチイベント【動画マーケティングのプロが3分で語る！勝てる動画マーケティング】 において、社長室兼セールスの阿部 孝裕が登壇することをお知らせいたします。

本イベントは、動画マーケティングの有力サービスを展開する企業が 「1社3分」 という短い時間で自社サービスや事例・マーケティング手法を紹介するピッチ形式で行われます。効率的に情報収集したいマーケティング担当者の皆さまにとって、短時間で最新の動画マーケティングの動向を把握できる機会となります。

消費者の情報接触が動画中心へとシフトする中、SNS広告・動画配信サービス・動画コンテンツ制作など「動画マーケティング」は今や企業のプロモーション戦略における重要テーマとなっています。

当日は、『ブランディングから販促まで！売れるショートドラマ』について、短時間で凝縮した形でご紹介いたします。

▼イベントの詳細・申込はこちら（無料）

https://bizpa.net/pitchevent/3/detail/?pac=002107

開催概要

日時：2025年10月22日（水）12:00～12:30

形式：オンライン

プログラム：各社3分プレゼン

対象者：動画広告・動画マーケティングの最新手法に関心のあるマーケティング担当者

主催：マーケティングプラットフォーム「アドクロ」

参加費：無料（アドクロへの会員登録が必要です）

「1社3分」という限られた時間で、自社のサービスやマーケティング手法を凝縮して紹介するピッチイベントです。多忙なマーケティング担当者でも、短時間で最新の情報を効率的にキャッチアップ可能です。

こんな方におすすめ

・動画マーケティングの最新トレンドを一気に把握したい方

・短時間で複数のサービスを比較・検討したい方

・興味のある企業だけに効率的にコンタクトしたい方

登壇者

阿部 孝裕阿部 孝裕

studio15株式会社

社長室 兼 セールス

「ブランディングから販促まで！売れるショートドラマ」

＜studio15事業概要＞

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計4億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」の3種に認定されています。

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■studio15会社概要

所在地：〒150-6221 東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_1490059

Instagram：https://www.instagram.com/studio15inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@studio15.inc

X：https://twitter.com/studio15inc

podcast番組『SNSクリエイターズ』：https://podcastranking.jp/1737166286

ドラマみたいだTikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

ドラマみたいだYouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida