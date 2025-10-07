【セミナー開催】【『ベンチャーの作法』の著者・高野秀敏氏を招いて株式会社識学・吉原との共催セミナー】努力の作法～評価を勝ち取る実践術～

株式会社識学

独自の組織運営メソッド「識学」を用いた組織コンサルティング事業などを展開する株式会社 識学（本社：東京都品川区大崎 2-9-3 大崎ウエストシティビル、社長：安藤 広大、証券コード7049）は、福島県郡山市にて【努力の作法～評価を勝ち取る実践術～】と題したセミナーを10月15日（水）17:00～18:20に開催します。

「努力しているのに評価されない」

多くのビジネスパーソンがこのような悩みを抱えています。

結果を出し、評価を勝ち取るために努力は必要ですが、やみくもに努力するだけでは結果も出せず、評価も勝ち取れません。

結果と評価を最大化するためには、努力の方向を間違えず、集中することが大事です。本セミナーでは、評価を勝ち取るための実践術について、「ベンチャーの作法」著者の高野秀敏氏と株式会社識学上席コンサルタントの吉原将之が解説します。

当日は学びを深めるパネルディスカッションと、質疑応答もございます。また、ご参加者特典として結果を出し、評価を勝ち取るビジネスパーソン必読の書「ベンチャーの作法」ブックガイドを進呈します。

「努力」を「結果」に変え、「評価」を勝ち取りたい方は、是非ご参加ください。

イベントの詳細[表1: https://prtimes.jp/data/corp/29010/table/164_1_36ac9bda21b139284d3ad05827d16a10.jpg?v=202510071156 ]

参加方法

下記URLまたは「お申込みはこちら」ボタンのフォームより、お申込みください。

プログラム・内容[表2: https://prtimes.jp/data/corp/29010/table/164_2_eccf39e85f50b6497ac9c8745a09a51a.jpg?v=202510071156 ]登壇者株式会社キープレイヤーズ ／代表取締役 高野秀敏氏

東北大学出身。1999年に株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア）に入社。

2005年に株式会社キープレイヤーズを創業し、代表取締役に就任。以後、転職エージェントをしながらスタートアップ企業にエンジェル投資や役員・顧問としてコンサルティングを実施している。

東北大学特任教授（客員）、文科省アントレプレナー推進大使、適格機関投資家、11000人以上のキャリア 面談、4000人以上の経営者の採用相談にのる。80社以上の投資、9社上場経験がある。

著書の『ベンチャーの作法 ー「結果がすべて」の世界で速さと成果を両取りする仕事術 』は5万部突破のベストセラ―。

SNSのトータルフォロワーは13万人超。

株式会社識学／事業戦略本部 本部長 吉原将之

University of Central Missouri（セントラルミズーリ州立大学大学院）で英語教授法修士を取得後、アメリカでキャリアをスタート。 28歳のときに日本に帰国すると、教育系の上場企業でインバウンド・アウトバンド留学事業／日本語学校事業部長や、英国政府外郭団体のBritish Council のPRマーケティング&セールス部長、英国国立ウェールズ大学経営大学院MBAプログラムでマネージングディレクターなどを歴任。 3人の子を持つ父親としての一面も。

＜ワーク・ライフ・ニュー・バランスとオンラインサロン「HYO-SHIKI」(https://shikigaku.jp/hyo-shiki_mark01/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=fjwr)＞

株式会社識学が提案する「ワーク・ライフ・ニュー・バランス」は、ワークとライフを横並びにした関係性ではなく、ワークからライフのバランスを取るという新しい考え方です。本来、人は働くことで人生の糧を得ているという事実があります。つまり、「仕事」がなければ「プライベート」を充実させる原資がない。換言すると「仕事」があるから「プライベート」を充実させることができるということ。働くことは、人生を削る行為ではなく、人生を育てる行為です。当社はこの考え方を多くの皆さんと共有していくことを目的として、オンラインサロン「HYO-SHIKI」をスタートさせました。

「働いて成果を得るから、自分らしく生きられる」。このサロンは、時代が変わり、どんなに選択肢が増えても、迷わずハンドルを切り、アクセルを踏める思考をビジネスパーソンが学べる、人生の主導権を握るためのオンラインサロンです。

意思決定の型となる「HYO-SHIKI」のロジックの基礎を学ぶウェビナー、理解度チェックテストや、代表の安藤をはじめとした組織マネジメントのプロへ質問ができるライブ形式のウェビナー、そして実際に「HYO-SHIKI」のロジックを使っている人の実体験に関するコラムの購読など、多種多様なコンテンツがあります。現在、1,500名以上の人が登録しています。

