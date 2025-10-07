株式会社みっとめるへん社『サン宝石』TikTok Shop販売支援開始のお知らせ

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「AMN」）は、当社の持分法適用関連会社である株式会社みっとめるへん社（本社：東京都文京区）が展開する「サン宝石TikTok Shop」における販売支援業務を開始いたします。

AMNではこれまで、同ショップの出店および運営に関する支援を行ってまいりましたが、今回の取り組みにより、ライブコマース施策やインフルエンサーとの協業など、支援領域をさらに拡大いたします。

サン宝石TikTok Shopについて

サン宝石は、小中学生向けのアクセサリー・雑貨カタログ（旧称：ほっぺちゃんクラブなど）で絶大な支持を集め、全国の小中学生を中心に長年にわたってファン層を築いてきた歴史あるブランドであり、現在は人気キャラクター「ほっぺちゃん」など、小中学生からその親及び祖母の世代まで、幅広い世代の女子に根強い人気を誇っています。

サン宝石TikTok Shopは、Z世代やα世代を中心に定着している「SNSやショート動画を起点とした“体験型の購買行動”」に対応した新たな販売チャネルとして2025年7月に開設されました。「かわいい」「面白い」動画を発信し続ける公式TikTokアカウントにショップ機能を実装することで、動画を楽しむファンがワンタップで購入につながる、動画視聴から購入までをシームレスに結びつける販売チャネルを構築しています。

サン宝石TikTok Shop販売支援業務の概要

AMNは、サン宝石のTikTokショップにおいて、人気商品である「ほっぺちゃん」シリーズを中心とした商品展開における販売業務を包括的に支援します。商品登録・広告運用・在庫管理・受注処理といった運営業務を一括して行うとともに、Z世代に響くブランド世界観の演出を目的に、当社子会社であるsayuri-styleやCADREと連携して展開します。

さらに、ライブ配信を活用した即時購入型のコマース「TikTokライブコマース」を導入し、インフルエンサーやタレントを起用して、視聴者との双方向コミュニケーションを活かしたインタラクティブな商品紹介を行います。ライブ中には限定商品やクーポンの配布、リアルタイム投票による商品選定など、ファン参加型の施策を展開予定です。



また、AMNが強みとする「アンバサダー」ネットワークを活用し、TikTokインフルエンサーとの協業を推進します。親子層向けのコンテンツやファン参加型イベントとの連携も予定されています。

AMNの支援内容と今後の展望

AMNは、サン宝石オリジナル商品のライブコマースを定期的に配信するほか、「TikTok×ファンクラブ」連動型の販売イベントも実施予定です。これには、限定アイテム付きの視聴権などの特典が含まれ、ファンの購買行動とコミュニティ形成の強化を図ります。

さらに、AMNが支援する他ブランドとのクロスプロモーションも検討中です。例えば「CADRE」や「MAKE BEAUTURE」との連携を通じた相互送客・相乗効果の創出を視野に入れています。

こうした一連の施策を通じ、AMNグループ全体のライブコマース事業領域の拡大およびブランド収益化の強化を進めてまいります。



今後の展開にご期待ください。

【サン宝石 TikTok Shop】

sun_hoseki サン宝石

https://www.tiktok.com/@sun_hoseki

(TikTokアプリからご覧ください)

