『夜明け前より瑠璃色な』20周年記念の彫刻ボトルは10月31日まで予約受付中！ フィーナの華やかなイラストがデザインされたボトル＆メッセージカードはレア!!
2025年9月22日で、発売からちょうど20周年を迎えた『夜明け前より瑠璃色な』。本作品の発売20周年を記念した彫刻ボトルの予約受付が、通販サイト「eeo Store online」で2025年10月31日(金)まで行われています。
彫刻ボトルには、フィーナのイラストを使用。イラストの美しさを損なわないよう、職人が丁寧に仕上げた逸品です。また、彫刻ボトルにはフィーナからのメッセージカードも！
なお、本日10月7日(火)からは、eeo Cafeにて20周年記念カフェがオープン。朝霧麻衣、鷹見沢菜月、遠山翠の公式描き下ろしイラストなどを使用した新作グッズも販売中です。
好評予約受付中の彫刻ボトルの魅力とともに、改めてカフェ＆グッズ情報もご紹介♪
彫刻ボトル（赤ワイン）販売情報
受注期間：2025年9月22日(月)～10月31日(金)
入金締め切り：2025年11月4日(火)
お届け時期：2025年12月頃より順次お届け予定
本体価格：13,200円（税込）
販売場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/5096?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt986)
■商品概要
酒類：赤ワイン
容量：750ml
産地：スペイン産
アルコール度数：13.5％
タイプ：スティルワイン
外箱：紙箱
※この商品はお酒です。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
※20歳未満の者に対しては酒類を販売いたしません。
特殊彫刻が施された彫刻ボトルは、高級感溢れるレアアイテム
『夜明け前より瑠璃色な』の発売20周年を記念して登場した彫刻ボトルは、“サンドブラスト”という研磨剤を吹き付ける特殊技術を使用して、職人が1本1本丁寧に仕上げるアイテム。
色褪せることなく長期間、フィーナ姫のイラストを楽しむことができます。
さらに、彫刻ボトルはフィーナ姫からのメッセージカード付き！
中身の赤ワインを堪能しつつ、月を眺めてこの20年間の思い出を振り返ってみてはいかがでしょうか？ また、赤ワインを飲みほしたあとは “彫刻ボトル“という大人ならではのアイテムをお部屋に飾って、これからも『夜明け前より瑠璃色な』を応援し続けましょう！
(C)AUGUST/ARIA
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus