大人気商品「BIZSPO(R)」からレディースセットアップ新登場！豊富な機能性と洗練されたデザインのビジカジウェア

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、優れたストレッチ性と汎用性を兼ね備えた、スポーツウェア感覚で着られるビジカジウェア「BIZSPO(R)」を2024年2月より販売しております。多くのお客様からご支持をいただき、この度レディースでも新たに展開を開始。ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売しております。

ORIHICAオンラインショップURL：https://www.orihica.com/bizspo-ladies/

■キレイめに見えながら、抜群のストレッチ性で快適な着心地

日常のあらゆるシーンで快適かつシームレスに着用できるハイブリッド型ビジカジウェア「BIZSPO(R)」はORIHICAメンズの定番商品としてご好評いただいております。この度、発売以来の大好評を受け、レディースのセットアップを新発売いたしました。

東レのトリコットニット素材により、自社商品の中でも群を抜いて高いストレッチ性を実現。快適な着心地を実感いただけます。また、防シワ、撥水加工、マシンウォッシャブルといった機能性にも優れ、スポーツウェアのような感覚で着用可能です。ジャケットの内ポケットとパンツポケットサイドはファスナー仕様にし、スポーティー感を演出しています。さらに、ジャケットはトレンド感のあるボックスシルエットのワンボタンで、ビジネスシーンでも着用しやすいデザインです。アクティブな動きに対応しつつ、きれい見えするよう、細部のディテールまでこだわった一着となっております。

これからもORIHICAは、お客様のニーズを反映した商品を開発・販売してまいります。

■「レディースBIZSPO(R)セットアップ」商品特長

１.ニット素材による抜群のストレッチ性

東レのトリコットニット素材により非常に高いストレッチ性を実現。動きやすさに徹底的にこだわり、スポーツウェア感覚で快適かつシームレスに着用いただけます。

２.充実の機能性とこだわりのディテール

防シワ、撥水加工、マシンウォッシャブルといった多機能に加え、ファスナー仕様のポケットやトレンド感のあるシルエットなど、機能性とデザインにこだわり抜いた商品です。

