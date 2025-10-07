「賭ケグルイ ALL IN」公式Xにて、“運命のタロットカード”キャンペーン開催！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の新作ゲーム「賭ケグルイ ALL IN」公式Xにて、抽選で最大1万円分のAmazonギフト券が当たる“運命のタロットカード”キャンペーンを開催中であることをお知らせいたします。

■【その場で結果がわかる！】対象の投稿をリポストするだけで、1万円分のアマギフが当たるチャンス！

Xフォロー＆リポストで運命を試せ！

現在開催中の“運命のタロットカード”キャンペーンでは、対象ポストをリポストし、公式アカウントをフォローすると、通知欄に抽選結果が届きます。

当選者には、Amazonギフト券1万円分を3名様にプレゼント！

キャンペーンにはお一人様何度でも参加可能です。夢子と綺羅莉が繰り広げたあの”熱戦”、次はあなたの手でお試しください。

公式Xはこちら：https://x.com/kakegurui_allja

■事前登録受付中！

事前登録は、以下の方法で参加を受け付けています。

1.公式LINEの友達追加で登録：https://lin.ee/PpCRNuj

2.公式X(旧Twitter)のフォローで登録：https://x.com/kakegurui_allja

3.公式サイトから登録：https://s.g123.jp/5xv10qo3

■「賭ケグルイ ALL IN」とは？

『賭ケグルイ ALL IN』では、私立百花王学園の生徒たちと共にオリジナルのギャンブル「戦略すごろく」に挑戦します。「戦略すごろく」はボードゲームとカードゲームを掛け合わせたシステムで、キャラクターごとのスキルやコレクションアイテムを駆使し、戦略的なプレイで勝利を目指します。相手から資産を略奪したり、逆に奪われたりするスリリングなギャンブル体験をお楽しみください。

本作は、ゲームサービス「G123」で提供されるブラウザゲームです。スマートフォン、タブレット、パソコンのWebブラウザ上で、いつでもどこでもプレイ可能です。基本無料で遊べるアイテム課金制のゲームのため、現実での賭博行為は一切ありません。安心して楽しめるギャンブルゲームですので、サービス開始をどうぞお楽しみに！

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：賭ケグルイ ALL IN

ジャンル：戦略すごろく

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

※ゲーム内で得られる資金等の換金は不可

■アニメ「賭ケグルイ××」とは

良家の子女が集う名門、私立百花王学園。

ギャンブルで支配されたこの学園の頂点に君臨するのは、

弱者の人生を支配し、政財界にすら影響力を持つ絶対的な支配者、生徒会だった。

しかし、生徒会長の桃喰綺羅莉は突然、生徒会の解散・総選挙を宣言する。

選挙のルールは一人一票。全生徒に学園の頂点を目指すチャンスが与えられる。

カオスと悦楽を求める綺羅莉の思惑による選挙戦。

さらに、その機に乗じ、新たな脅威が訪れる。

百喰一族――綺羅莉と夢子に連なる者たちが。

蛇喰夢子と友情を深めてきた鈴井涼太、早乙女芽亜里、皇 伊月の４名は、

この仕組まれた総選挙の中、自らの信念をかけた闘いを迫られる。

弱肉強食の学園で「餌」となるか、他を喰らい生態系の「長」となるか。

ギリギリの選択が心を揺さぶる「究極の選挙バトルロイヤル」がいま始まる！

公式サイト：https://kakegurui-anime.com/

■G123(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp?lang=ja)（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)河本ほむら・尚村透／SQUARE ENIX・「賭ケグルイ××」製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。