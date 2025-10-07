【鴨川シーワールド】第2回『大人の鯨類スクール』開催決定！

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾートhttps://www.kamogawa-seaworld.jp/event/event_info/13954/

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の基幹施設である鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣 浩）では、18歳以上を対象に閉館後の水族館を堪能する『大人の鯨類スクール』を2025年11月8日（土）～11月30日（日）の期間中に8日間限定で開催します。

『大人の鯨類スクール』は、閉館後の館内で行われる鯨類に関する特別レクチャーやベルーガへのタッチ＆給餌体験、シャチのトレーニング解説などを通して、参加者が鯨類の能力や特徴について学ぶ体験型学習プランです。東日本で唯一シャチが泳ぐ姿を見ながら食事ができるレストラン「オーシャン」でのディナータイムには、飼育員と一緒に観覧窓までやってきたシャチを間近で観察できる時間もあり、水族館での「学び」と「楽しい」を両立したスケジュールを設定しました。

また、本プランの参加者は、1Dayチケットが付与されるだけでなく隣接する駐車場の確保※1やオリジナルグッズの「ジュート＆キャンバスポケットトートバック」がプレゼントされるなど、充実した特典が付与されます。閉館後の特別プラン『大人の鯨類スクール』は、2025年10月11日（土）午前9時より公式HPで予約受付をスタートします。

鯨類の魅力に触れたい皆様のご応募お待ちしております。

※1：駐車料金1,200円（税込）が別途必要です。

【大人の鯨類スクール 詳細】

実 施 日 ：2025年11月8日（土）・9日（日）・15日（土）・16日（日）・

22日（土）・24日（月・祝）・29日（土）・30日（日） 合計8日間

所要時間：約4時間

参加条件：18歳以上

募集定員：1日45名（最少催行人員15名）

料 金：大人（高校生以上）

一般参加者 17,000円・DDC会員 15,000円

※夕食代は参加料金に含まれます

※参加料金には消費税が含まれます

実施内容：

１.鯨類レクチャー

飼育員が実施する鯨類についての特別講座です。

２.ベルーガにタッチ＆給餌体験（記念写真付き）

愛らしいベルーガのおでこ部分へのタッチや給餌について体験できます。

体験中の写真をプレゼントします。

３.シャチのトレーニング実演と解説

実演を交えながらハズバンダリートレーニングなどについて

解説します。

４.シャチのスペシャルパフォーマンス

トレーニングの解説後に観覧する夕方の限定シャチ

パフォーマンスです。

５.メインプレート付ビュッフェ＆レストラン観覧窓前で

シャチとのグリーティング

ディナーに定評のあるレストラン「オーシャン」での

メインプレート付ビュッフェ、観覧窓前にシャチを誘導し

紹介します。

６.夜の水族館探検「ナイトアドベンチャー」（ショートver.）

昼間とは異なる動物たちの夜の姿を飼育員のガイド付きで

観察します。

特 典：●参加当日は開館時間(9：00)より

鴨川シーワールドへの入館が可能

●入館時にオリジナル「ジュート＆キャンバスポケット

トートバック」をプレゼント

●車で来館する場合は第1駐車場を確保

（駐車料金は有料です）

注意事項：●当プログラムは、動物事情・台風等の荒天により中止となる場合がありますので

ご了承ください

予約方法：１.2025年10月11日(土) 9：00～ 10月17日（金）16：00迄

上記の期間中にGoogleフォームにて予約を受付

https://forms.gle/XPq4q4w7yDA5reBC8

２.2025年10月22日（水）以降に当選者へメール連絡

※記入項目は全て入力いただくようお願いします

※募集人数を超過した場合には、応募者の中で抽選を行います

※全ての当選者への連絡が完了した時点で公式HPに受付が終了した旨を投稿します

※お申し込みは1人1実施日に限ります

※参加料金のお支払い方法は当選時のメールでお知らせします

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設） / ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 /

ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 / 京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / BLISSTIA SUITES＆RESORT 沖縄恩納村（2026年夏開業予定）/ 松島プロジェクト（2026年夏開業予定） 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート72 / 佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /

鴨川シーワールド

800種11,000点の海の動物を展示。海の王者シャチをはじめ、イルカ、アシカ、ベルーガ4つの動物パフォーマンスが人気！ご家族や友人、そして大切な人とともに、海の仲間たちとの楽しい癒しのひと時をお楽しみください。



※鴨川シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：鴨川シーワールド

所在地：〒296-0041千葉県鴨川市東町1464-18

創立：1970年10月1日

休館日：不定休

入館料：大人3,300円、小人（小学生・中学生）2,000円、

幼児（4歳以上）1,300円、60歳以上の方 2,700円

TEL： 04-7093-4803

URL： http://www.kamogawa-seaworld.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/kamosea

X： https://twitter.com/kamoseaOfficial

Instagram： https://www.instagram.com/kamogawaseaworld/