異例の大重版決定！！　発売２週間で７万部突破！　ブクログ月間ランキング第１位！！　三宅香帆『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』が今読まれています

株式会社新潮社

2025年新書大賞受賞作『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の著者、三宅香帆氏による最新刊『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』（新潮新書）が話題沸騰中。話していて面白い人になるにはどうすればいいのか、そして、エンタメをうまく読み解くにはどうしたらいいのか、という同書の内容は多くの反響を呼び、大増刷を重ねています。

9月18日に刊行された三宅香帆氏の新刊『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』（新潮新書）が破竹の勢いで増刷を重ねています。

「読む前に知っておきたい”読み方”を教えてくれる」「実践編の批評もめちゃくちゃ面白かった」「読みやすくて一気読みしてしまった」など、クチコミや SNSでの盛り上がりから新書ランキングで１位を記録する書店も続出し、発売からわずか２週間で７万部を突破しました。

さらには読書記録サービス「ブクログ」の月間ランキング(https://booklog.jp/ranking/monthly/202509/shinsho)でも、９月の新書部門第１位を記録するなど、読者の支持を集めています。

＜本書に登場する作品の一例＞

『地面師たち』『成瀬は天下を取りにいく』『メダリスト』『ダイヤモンドの功罪』『君たちはどう生きるか』『街とその不確かな壁』『キレイはこれでつくれます』『ダンジョン飯』『プロジェクト・ヘイル・メアリー』『虎に翼』……ほか多数

■書籍内容紹介

「とっさに言葉が出てこない」「アイスブレイク的な雑談が苦手」「飲み会で昔の話ばかりする大人になりたくない」……そんな時、話題の本や漫画、最新の映画やドラマについて魅力的に語れる人は強い。社会や人生の「ネタバレ」が詰まったエンタメは、多くの人の興味も引く。ただ、作品を読み解き、その面白さを伝えるには、実は「コツ」がある。気鋭の文芸評論家が自ら実践するインプット術を徹底解説！ 巻末には「話が面白くなるブックリスト」つき。

■著者紹介：三宅香帆（みやけ・かほ）

文芸評論家。京都市立芸術大学非常勤講師。1994（平成6）年高知県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程中退。主に文芸評論、社会批評などの分野で幅広く活動。著書に『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』『「好き」を言語化する技術』など多数。

■書籍データ

三宅香帆氏

【タイトル】「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか

【著者名】三宅香帆

【発売日】2025年9月18日

【造本】新書

【定価】1,078円（税込）

【ISBN】978-4-10-611101-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/611101/