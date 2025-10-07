噂のグルメフェス「楽天食いしんぼう祭」にＳＡＧＡマルシェが初出展します!!!

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社

さが県産品流通デザイン公社（所在地:佐賀市、所⾧:石井法子）が運営する佐賀県公

式ECモール「SAGAマルシェ」は、県産品の販路拡大を目的とし、2025年10月10日

（金）～10月13日（月・祝）に代々木公園（東京都）で開催される「楽天食いしんぼう

祭」に今回初出展します。

グルメフェスでは、ワラスボやムツゴロウ等の激レアな商品から佐賀の美味しい

ご当地グルメを多数販売します。この機会に是非お越しください。

楽天食いしんぼう祭概要

日時:2025年10月10日（金）～10月13日（月・祝）10:00～20:00

※最終日は10:00～19:00

場所:代々木公園イベント広場「第16回九州観光・物産フェアin代々木2025」内の一区画

（所在地: 東京都渋谷区神南2丁目3）

入場料: 無料

概要: 「楽天市場」で食品やスイーツ・お菓子などを取り扱う店舗の商品を販売

特設ページまたは会場で商品を購入してスタンプを貯めると「お買いものパンダ」

特製グッズや「楽天ポイント」を進呈するスタンプラリー企画を実施

特典: 楽天市場で使用できるクーポンをオンライン配布

主催:九州観光・物産フェアin代々木実行委員会

URL: https://event.rakuten.co.jp/food/event/

佐賀県公式ECモールSAGAマルシェについて

さが県産品流通デザイン公社では、県産品の大都市圏への販路開拓や販売機会の確保、県

内事業者の営業支援の一環で、2020年夏より、「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」で

佐賀県公式ECモール「SAGAマルシェ」を運営しています。

ＳＡＧＡマルシェ楽天市場

https://www.rakuten.ne.jp/gold/sagamarche/

ＳＡＧＡマルシェYahooショッピング

https://shopping.geocities.jp/sagamarche/

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興

機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29年（2017年）4月に設立した支援機関

です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないで

いく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者

や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んで

います。

※支援する事業者:佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

URL：https://sagapin.jp/