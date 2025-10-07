「はじまるよ、あなたの街のハンズ！」ハンズ プライムツリー赤池店　11月21日オープン！

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桜井 悟）は、日進エリア最大規模のショッピングモールである、プライムツリー赤池に「ハンズ プライムツリー赤池店」を11月21日にオープンする事をお知らせいたします。

ハンズは「手でソウゾウしよう。手でワクワクしよう。」をブランドメッセージとして掲げ、国内外96店舗でお客様の「生活文化の創造」をお手伝いしています。プライムツリー赤池店でも地域のお客様に愛される、通いたくなる店舗を目指し、商品、接客、サービスを通じてソウゾウ、ワクワクをお届けしてまいります。







■ 店舗概要

店 名 ：ハンズ プライムツリー赤池店

出 店 場 所 ：愛知県日進市赤池町箕ノ手１番

交 通 ：地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線「赤池駅」から徒歩4分

開 業 日 ：2025年11月21日

店 舗 面 積 ：約462平方メートル

主要カテゴリ：ヘルス＆ビューティ、ステーショナリー、ハウスウエア、バッグ＆トラベル、バラエティ他







＜株式会社ハンズ 概要＞

代 表 者：代表取締役会長 高家 正行

代表取締役社長 社長執行役員 桜井 悟

設 立：1976 年 8 月

本社所在地：東京都新宿区新宿 6-27-30 新宿イーストサイドスクエア

資 本 金：1 億円

事 業 内 容：住まいと住生活・手づくり関連の製品・道具・工具・素材・部品の総合専門小売業

従 業 員 数：1,789 名（2025年 3 月 1 日現在）

店 舗 数：総店舗数 96店舗 ※10月7日時点

ハンズ 67店舗（FC 10 店舗、海外 12 店舗含む）

ハンズ ビー20 店舗（FC 3 店舗含む）

プラグス マーケット 9 店舗（FC）

公式サイト：https://info.hands.net/company/(https://info.hands.net/company/) （企業サイト）

https://hands.net/（ネットストア）