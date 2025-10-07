「金のまゆアミノ美容液」配合　シャンプーしたてのようなさらふわシルク艶髪へ導く「ココンシュペール　ドライシャンプー」新発売

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、４０年の髪の専門研究から生まれたヘアケアブランド「ココンシュペール」からシャンプーしたてのようなさらふわシルク艶髪へ導く「ドライシャンプー」を２０２５年１１月２１日（金）に新発売いたします。

【発売の背景】

近年、ニオイや毛穴汚れといった頭皮に対する意識の高まりとともに、ドライシャンプー市場は拡大を続けています。また、使用シーンも夏のアウトドアやスポーツ後だけではなく、外出先でのリフレッシュや入院、介護、災害時など多様化しており、ドライシャンプーの通年使用が浸透しています。

そこで、「ココンシュペール」は、汗ばむ夏も、乾燥する寒い冬も、髪と地肌を快適に整え、シャンプーしたてのようなふんわりさらさらな髪へ導く「ドライシャンプー」を開発しました。

植物由来の「皮脂吸着パウダー」が余分な皮脂と汗を吸着し、「金のまゆアミノ美容液」が髪内部のダメージを補修。手触りの良いさらふわシルク艶髪へと導きます。また、地肌を「米ぬか発酵液エキス」が保湿し、「ハマメリス水」で引きしめることで、美しい髪を育む地肌環境を整えます。

「ココンシュペール ドライシャンプー」が、髪と地肌を健やかに美しく整え、ずっとさわっていたい“仕立てのいい”シルク髪へ導き、するん！とつやめく毎日をお届けします。

【商品特長】

シャンプーしたてのようなさらふわシルク艶髪へ導く「ドライシャンプー」

●「金のまゆアミノ美容液＊１」配合

髪内部のダメージを補修します。

●植物由来の「皮脂吸着パウダー＊２」配合

余分な皮脂と汗を吸着し、髪と地肌をすっきり整えます。

●「米ぬか発酵液エキス＊３」配合

地肌を保湿します。

●「ハマメリス水＊４」配合

地肌を引きしめ、美しい髪に導く地肌環境を整えます。

●アクアティックホワイトブーケの香り

●ノンシリコン

●サルフェート（硫酸系界面活性剤）フリー

●ＵＶカット

＊１：（保湿＆補修成分） 加水分解シルク、グルタミン酸Na、アルギニン ＊2：オクテニルコハク酸デンプンAl

＊3：（保湿成分）サッカロミセス/コメヌカ発酵液エキス ＊４：保湿・収れん成分

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/645_1_7eada346101707b80b84ecb183d5d6e9.jpg?v=202510071126 ]

【発売予定日】

２０２５年１１月２１日（金）



【ＷＥＢサイト】

https://www.kracie.co.jp/coconsuper/

【販売チャネル】

全国のドラッグストア等

以 上

＜ご参考＞

ココンシュペールラインアップ