「金のまゆアミノ美容液」配合　シャンプーしたてのようなさらふわシルク艶髪へ導く「ココンシュペール　ドライシャンプー」新発売

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）

　クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、４０年の髪の専門研究から生まれたヘアケアブランド「ココンシュペール」からシャンプーしたてのようなさらふわシルク艶髪へ導く「ドライシャンプー」を２０２５年１１月２１日（金）に新発売いたします。




【発売の背景】


　近年、ニオイや毛穴汚れといった頭皮に対する意識の高まりとともに、ドライシャンプー市場は拡大を続けています。また、使用シーンも夏のアウトドアやスポーツ後だけではなく、外出先でのリフレッシュや入院、介護、災害時など多様化しており、ドライシャンプーの通年使用が浸透しています。


　そこで、「ココンシュペール」は、汗ばむ夏も、乾燥する寒い冬も、髪と地肌を快適に整え、シャンプーしたてのようなふんわりさらさらな髪へ導く「ドライシャンプー」を開発しました。


　植物由来の「皮脂吸着パウダー」が余分な皮脂と汗を吸着し、「金のまゆアミノ美容液」が髪内部のダメージを補修。手触りの良いさらふわシルク艶髪へと導きます。また、地肌を「米ぬか発酵液エキス」が保湿し、「ハマメリス水」で引きしめることで、美しい髪を育む地肌環境を整えます。


　「ココンシュペール　ドライシャンプー」が、髪と地肌を健やかに美しく整え、ずっとさわっていたい“仕立てのいい”シルク髪へ導き、するん！とつやめく毎日をお届けします。



【商品特長】


シャンプーしたてのようなさらふわシルク艶髪へ導く「ドライシャンプー」


●「金のまゆアミノ美容液＊１」配合


髪内部のダメージを補修します。


●植物由来の「皮脂吸着パウダー＊２」配合


余分な皮脂と汗を吸着し、髪と地肌をすっきり整えます。


●「米ぬか発酵液エキス＊３」配合


地肌を保湿します。


●「ハマメリス水＊４」配合


地肌を引きしめ、美しい髪に導く地肌環境を整えます。


●アクアティックホワイトブーケの香り


●ノンシリコン


●サルフェート（硫酸系界面活性剤）フリー


●ＵＶカット




＊１：（保湿＆補修成分）　加水分解シルク、グルタミン酸Na、アルギニン　　　　＊2：オクテニルコハク酸デンプンAl


＊3：（保湿成分）サッカロミセス/コメヌカ発酵液エキス　＊４：保湿・収れん成分








【商品概要】


【発売予定日】


２０２５年１１月２１日（金）

【ＷＥＢサイト】


https://www.kracie.co.jp/coconsuper/




【販売チャネル】


全国のドラッグストア等




＜ご参考＞


