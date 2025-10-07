¥¦¥§¥Ó¥Êー»ñÎÁ¡Ö²»À¼Ç§¼±¤Ç¡ÈÀ¼¤Ê¤SOS¡É¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ø～ÂÐÌÌÀÜµÒ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ÎºÇÅ¬²ò¤È¤Ï¡©～¡×¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚÀ¶¹¬ °Ê²¼¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë¤Ï¡¢¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö²»À¼Ç§¼±¤Ç¡ÈÀ¼¤Ê¤SOS¡É¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ø～ÂÐÌÌÀÜµÒ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ÎºÇÅ¬²ò¤È¤Ï¡©～¡×¤ÎÅÐÃÅ»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¢¤â¤¦°ìÅÙÆâÍÆ¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤Êý¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡¦»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://go.amivoice.com/l/83072/2025-09-08/f1x5dd?from=pr
¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºöµÁÌ³²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¼Ò¤Î¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ä·üÇ°¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆÃ¤ËÂÐÌÌÀÜµÒ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ë½¸À¤ä²áÅÙ¤ÊÍ×µá¤Ê¤É¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êó¹ð¤äÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤½¾¶È°÷¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥À¥áー¥¸¤äÎ¥¿¦¤Ë·Ò¤¬¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢²»À¼Ç§¼±¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÈ¯À¸»þ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤·¤¯¤ß¤È¡¢È¯À¸¸å¤ÎÊó¹ð¤äÁêÃÌ¤ò¼«Á³¤ËÂ¥¤¹¤·¤¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤ä¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò»ñÎÁ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ÂÐÌÌÀÜµÒ¤Ë¤ª¤±¤ë¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄó°Æ¤Ç¤¤ë¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý
