株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾）は、『グローバル人財活用推進事業』の一環で、一般社団法人 海外鉄道技術協力協会（JARTS）が提供するJARTS外国人育成サービスの登録支援機関会員として参画します。

当社は地域の様々な産業分野で労働者不足が続いている社会課題を背景に、2024年より外国人材受け入れにかかる『グローバル人財活用推進事業』に取り組んでおり、主に旅行会社として関連の深い鉄道等の交通機関や宿泊・飲食業の労働力不足を解決する手段として本事業を推進しています。

今回この一環として、一般社団法人 海外鉄道技術協力協会（以下、JARTS）が提供する「JARTS外国人材育成サービス」において、登録支援機関会員として外国人材の支援業務を担ってまいります。深刻化する鉄道分野の労働者不足解消に向け、本事業の中核領域として本分野への取り組みを強化していきます。

【一般社団法人 海外鉄道技術協力協会（JARTS）について】

鉄道の海外展開に関係する幅広い業種を会員企業とする公益的事業を行う国内唯一の非営利団体であり、海外諸国における鉄道に関する調査研究、日本の鉄道システムに関する情報発信及び人材育成、情報の収集及び分析を行うことにより、海外諸国に対する我が国の鉄道の海外への普及促進に資するとともに、国際協力の推進に寄与することを目的に設立された一般社団法人です。

https://www.jarts.or.jp/

