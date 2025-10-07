彬子女王殿下、最新刊『日本文化、寄り道の旅　～彬子女王殿下特別講義～』11月5日（水）に発売

株式会社扶桑社

日本美術研究者のプリンセスがひも解かれる

英国から日本へ、寄り道のキセキ

女性皇族として史上初となる博士号を取得、大学で特別教授や特別招聘教授を兼任され、ベストセラーとなった『赤と青のガウン オックスフォード留学記』をはじめ、多くの著書を執筆されている彬子女王殿下。本書には、多くの大学などで講義されたものをまとめた7つの「特別講義」が収録されています。大英博物館の「日本」コレクション、海をわたった法隆寺金堂壁画、美術の裏側にあるもの、神道と日本文化など、リアルな経験談を交えた内容は、まるで目の前で講義を受けているかのような臨場感をもたらしてくれる一冊です。

■彬子女王殿下 特別講義より

「……そんな中で、私が行きついた結論は、「伝統とは残すものではなく、残るもの」であろうと思います。

今日までその技術が残ってきたのには理由があります。そして、その技術が失われるのにもまた理由があるのです。人間がいくらあがいても抗えないものはあります。今できることは、大切な日本文化が「残る」ための未来を、私たちの力で作っていくことではないかと思うのです。」

（『日本文化、寄り道の旅 ～彬子女王殿下特別講義～』／講義の前に 伝統とは「残すもの」ではなく、「残るもの」）

【目次】

講義の前に 伝統とは「残すもの」ではなく、「残るもの」

特別講義１. 大英博物館の「日本」コレクション

特別講義２. 西洋から見た日本美術――海をわたった法隆寺金堂壁画

特別講義３. 西洋から見た日本美術――美術の裏側にあるモノ

講義の間に 広がる「わたし」の可能性

特別講義４. 新文化論――神道と日本文化

特別講義５. 新文化論――皇室の装束と文化

特別講義６. 大英博物館のコレクションから知る日本のお茶の話

特別講義７. 平和の礎、スポーツの聖地

●彬子女王殿下（あきこじょおうでんか） プロフィール

1981年（昭和56年）、𥶡仁親王殿下の第一女子として誕生。学習院大学在学中に１年、卒業後に５年、計６年間にわたり英国オックスフォード大学マートン・コレッジに留学。在外の日本美術コレクションの調査・研究にあたり、2010年（平成22年）には、女性皇族として史上初となる博士号を取得。京都産業大学日本文化研究所特別教授、國學院大學特別招聘教授など兼任し、多くの大学で講義・講演を行う。2012年（平成24年）、子供たちに日本文化を伝えるために一般社団法人「心游舎」を創設し、全国各地で活動を続ける。著書に『赤と青のガウン オックスフォード留学記』（PHP文庫）、『新装版 京都 ものがたりの道』（毎日新聞出版）、『日本美のこころ』『日本美のこころ 最後の職人ものがたり』『日本美のこころ イノリノカタチ』（いずれも小学館）など多数。

【書誌情報】

タイトル：日本文化、寄り道の旅 ～彬子女王殿下特別講義～

著者：彬子女王

定価：1,760円（税込）

発売：株式会社扶桑社

判型：四六判

頁数：304p

ISBN：978-4594100926

発売日：2025年11月5日（水）

