「新規事業のためのアライアンス戦略」と題して、株式会社ＴＣコンサルティング 代表取締役社長／博士(政策・メディア) 冨田 賢氏によるセミナーを11月12日(水)に開催!！
────────────【SSKセミナー】─────────
新規事業のためのアライアンス戦略
～基礎理論からスタートアップとの提携、ＣＶＣ投資、Ｍ＆Ａまで徹底解説～
─────────────────────────────
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25514
[講 師]
株式会社ＴＣコンサルティング
代表取締役社長 博士(政策・メディア)
冨田 賢 氏
[日 時]
２０２５年１１月１２日（水） 午後２時～５時
[受講方法]
■会場受講
紀尾井フォーラム
千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
【ご参加いただきたい方々】
◆自社だけの取り組みでは、事業拡大に限界があり、さらなる売上アップをしたい方
◆社内だけでは、新規立ち上げがなかなか進まず、外部との提携ができないかと考えておられる方
◆社内だけでは新規事業のアイディアや新技術が生み出せず、外部からの獲得が必要な方
◆有望なスタートアップと付き合いたいと思っている方
◆Ｍ＆ＡとＣＶＣ投資の使い分けを知り、実践したい方
◆海外も含めたオープン・イノベーションにご関心のある方
[重点講義内容]
外部環境の変化が激しく、企業間競争のスピードが速くなっている今日、１社だけでは、新規事業を立ち上げにくくなっています。既存のやり方だけでは限界があり、外部といかに組むか、外部をいかに活用するかが重要です。とりわけ、新しいイノベーションの獲得に向けたスタートアップとのアライアンスが重要になってきています。
当セミナーは、アライアンスに関する著書を複数有する冨田賢氏が、わかりやすく解説します。同氏は、東証上場企業３０社を含む２００社以上の企業のアライアンスを中心としたコンサルティングやコーポレート・ベンチャーキャピタル（ＣＶＣ）ファンドの運用を行った実績があります。
アライアンスのメリットやパターン、アライアンスの基礎理論、アライアンスのマッチング数理モデル（冨田氏の慶應義塾大学での博士研究）、アライアンスを実践するためのコツ、“知の探索”による事業ドメインの拡大、ＣＶＣファンドの仕組みや運営、スタートアップへの投資の留意点、グローバル・オープン・イノベーションなどについて、説明します。
これまで、アライアンスのセミナーでは、Ｍ＆Ａは対象外としていましたが、今回は、Ｍ＆Ａによる成長戦略やＭ＆ＡとＣＶＣの使い分け、投資からの買収などについても触れます。
過去にご好評をいただいてきているセミナーをパワーアップしてお届けしますので、是非、ご参加ください。
１．アライアンスとは何か？アライアンスのメリットと様々なパターン
２．アライアンスの基礎理論（資源ベース理論と取引コスト理論）
３．「アライアンスのマッチング数理モデル」の紹介
４．商品開発や営業展開、人材獲得のためのアライアンス
５．アライアンス先の発掘と提案における留意点
６．イノベーションを生み出す“知の探索”と“知の深化”
７．大企業とスタートアップのアライアンスの有用性
８．ＣＶＣ（コーポレート・ベンチャーキャピタル）の設立と運営
９．スタートアップへの投資の留意点
１０．Ｍ＆Ａによる成長戦略。Ｍ＆ＡとＣＶＣの使い分け。投資から買収へ。
１１．海外に目を向けたグローバル・オープン・イノベーションのススメ
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。