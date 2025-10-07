英語・数学の入試対策はここから！『２週間完成 中１・２のふりかえりで高校入試７割とれる本　英語』、『２週間完成 中１・２のふりかえりで高校入試６割とれる本　数学』が予約受付中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年9月27日（土）に『２週間完成 中１・２のふりかえりで高校入試７割とれる本 英語』（著：山本亮二）『２週間完成 中１・２のふりかえりで高校入試６割とれる本 数学』（著：森圭示）の予約を開始しました。発売は2025年11月20日（木）を予定しています。

高校入試は中1・2範囲がカギを握る！

高校入試では、中1・2範囲が多くの割合を占めます。本書の制作にあたって、全国の公立高校入試を分析※1した結果、英語では7割、数学では6割が中1・2範囲から出題されていることを確認しました。本書は、高校入試に合格するためにおさえておくべき中1・2の学習範囲を過不足なくカバーしているため、高校入試まで時間がない中学3年生に最適な問題集になっています。もちろん、入試直前期の中学3年生だけでなく、これまでに学んだことを総復習したい中学2年生、先の学年の予習をしたい意欲的な中学1年生にもおすすめの問題集です。

※1 英語は令和6年度、数学は令和5・6年度の入試をそれぞれ分析しています。

本書の特長

1．英語・数学それぞれの科目に最適な要点まとめつき！



本書は、1つのテーマにつき1見開きの「要点のまとめ」がついています。「要点のまとめ」のページは英語と数学のそれぞれにとって最適な形で作られており、理解しやすい構成になっています。

■英語

▲英語の「要点のまとめ」の紙面。重要例文をピンクで強調し、吹き出しで解説の流れを示すことで、要点がひと目でわかります。

「要点のまとめ」を読んだあとは、「実戦問題」に取り組み、理解度の定着を図りましょう。

▲英語の「実戦問題」の紙面。制限時間30分で取り組み、自分の理解度を確認できます。

■数学

▲数学の「要点のまとめ」の紙面。本書の著者である森圭示先生の視点で中学生に意識してほしい「塾の目」、入試問題をスムーズにミスなく解くためのテクニックを解説した「塾のワザ！」のコーナーを設けています。

２．入試問題からなる総まとめテストで、実力を最終確認できる！

本書は、英語・数学のいずれも、入試問題からなる「総まとめテスト」全2回がついています。本書で学んだ中1・2範囲の知識がしっかり定着しているか、この2回のテストを通じて確かめましょう。

■英語

■数学

▲「総まとめテスト」の紙面。さまざまな分野からまんべんなく出題されています。

3．英語は「不規則動詞変化表」、数学は「例題でおさえる公式集」を巻末に収録！

英語で必須の知識といえば、不規則動詞の過去形・過去分詞形です。巻末の「不規則動詞変化表」では、高校入試でよく問われる不規則動詞を見開き1ページにまとめ、過去形・過去分詞形・…ing形のつづりを確認できるようになっています。カタカナの発音もついているため、リスニングやスピーキングにも役立てることができます。

■英語

■数学

数学では、中1・2範囲で特に重要な公式を例題とセットで覚えられるよう、巻末に「例題でおさえる公式集」を収録。単に公式を確認できるだけでなく、公式が成り立つ背景も説明しているため、数学をより体系的にとらえることができます。

高校入試合格を目指すすべての受験生に、自信をもっておすすめできる1冊です。ぜひ、全国書店、ネット書店などでご予約ください。

目次

◆『２週間完成 中１・２のふりかえりで高校入試７割とれる本 英語』

【英文を支える重要事項】……主に中1範囲。高校入試の約25%※2を占める。

01 主語と動詞

02 否定文・疑問文／命令文／There is [are] ～.

03 進行形と未来を表す表現

04 助動詞

05 疑問詞を使った疑問文

06 名詞・数量の形容詞・時と場所の前置詞

【合否を分ける重要事項】……主に中2範囲。高校入試の約45%※2を占める。

07 基本動詞と重要文型

08 接続詞

09 不定詞の名詞的用法と動名詞

10 不定詞の形容詞的用法と副詞的用法

11 比較

12 受動態（受け身の文）

13 現在完了

総まとめテスト（全2回）

不規則動詞変化表

◆『２週間完成 中１・２のふりかえりで高校入試６割とれる本 数学』

【数と式】……高校入試の約20%※2を占める。

01 文字式の計算

02 1次方程式

03 連立方程式

04 方程式の応用

【関数】……高校入試の約10%※2を占める。

05 比例と反比例

06 1次関数とそのグラフ

07 1次関数の式と交点

【図形】……高校入試の約15%※2を占める。

08 おうぎ形と作図

09 空間図形

10 平行と合同

11 三角形と四角形

【統計】……高校入試の約15%※2を占める。

12 データの整理とその活用

13 場合の数と確率

総まとめテスト（全2回）

例題でおさえる公式集

※2 英語、数学共に本書制作時の入試分析で導いた配点割合です。

書誌情報

書名：２週間完成 中１・２のふりかえりで高校入試７割とれる本 英語

著者：山本亮二

定価：1,320円（本体1,200円＋税）

発売日：2025年11月20日（木）

判型：B5判

ページ数：96ページ（本冊64ページ＋別冊32ページ）

ISBN：978-4-04-607492-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000738/)

書名：２週間完成 中１・２のふりかえりで高校入試６割とれる本 数学

著者：森圭示

定価：1,320円（本体1,200円＋税）

発売日：2025年11月20日（木）

判型：B5判

ページ数：96ページ（本冊64ページ＋別冊32ページ）

ISBN：978-4-04-607493-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000739/)

著者プロフィール

■英語

山本亮二（やまもと りょうじ）

青山学院大学英米文学科卒業。Z会進学教室英語科講師。主に受験学年を担当するほか、Z会の通信教育教材作成も行っている。

著書に『塾で教える高校入試 英語 塾技63』（文英堂）がある。

■数学

森圭示（もり けいじ）

東京理科大学大学院修了後、大手進学塾で長年にわたり多くの生徒を指導。

現在は、難関高校の合格率でずば抜けた実績を誇るZ会進学教室で数学を指導。

著書は『塾で教える高校入試 数学 塾技100』（文英堂）『小学算数の図形問題に1冊でしっかり強くなる本』（かんき出版）『進学塾プロ講師が教える高校入試 数学 瞬解60』（SBクリエイティブ）など多数。