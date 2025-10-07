BLUEISH代表 為藤がGoogle Cloud 主催「AI Agent Summit ’25 Fall」に登壇決定 - LangGraphからAgent Engine×ADKへの移行事例を初公開

株式会社BLUEISH

すべての業務プロセスのAI化を推進する株式会社BLUEISH（東京都港区、代表取締役 為藤アキラ）は、10月30日（木）、31日（金）に開催される Google Cloud 主催「AI Agent Summit ’25 Fall」のDay2セッションに登壇します。

LangGraphベースで構築したエージェントを、Agent Engine × ADK × A2A で再構築した AI エージェント事例をご紹介します。移行を検討中の企業様、ADK による情報収集やマルチエージェント設計に関心のある技術者にとって必聴の内容となっております。ぜひご視聴ください。

弊社登壇概要：

https://cloudonair.withgoogle.com/events/gcai-agent-summit-25-fall?talk=25q4-d2t2-session5

1. イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78860/table/59_1_d7c3f45ddd7ae6cbf4a6bc43aef3ea18.jpg?v=202510071126 ]

2. 登壇者情報

株式会社BLUEISH 代表取締役 / CEO兼CTO

為藤アキラ（ためとうあきら）

1988年生まれ。エンジニアとして金融系、基盤系、データセンター、SIer、機械学習など、多岐にわたる分野で経験を積み、独立後はWeb・アプリ開発やゲームの開発に携わる。

その後、テックリード / CTOとして10社以上のスタートアップの開発プロジェクトをサポート。

2018年2月、株式会社BLUEISHを設立。

IVS 2024 KYOTO GenAI Pitch 2位。

CTO of the Year 2020 選出、B Dash Camp 2024 Fall in Fukuoka Finalist。

経済産業省・JETRO主催の「始動 Next Innovator」に参画。

3. 株式会社BLUEISHについて

BLUEISHは2018年に創業し、基幹システムや業務システムの開発を通じて多様な企業のDXを支援してきました。現場の複雑な業務を深く理解し、最適化してきた経験を基盤に、現在は次世代の業務基盤づくりに取り組んでいます。その中心となるのが法人向けAIエージェントプラットフォーム「BLUEISH Agents」です。

BLUEISH Agentsは、企業がAIエージェントを“雇用・管理”できる新しい概念を目指し開発を進めており、営業、経理、カスタマーサポートなどの実務をAIに担わせることで、人は創造的な活動に専念できる仕組みを提供します。これにより企業は効率化と新規事業創出を両立し、人とAIが共創する『Agent Native』な企業へとアップデートすることを可能にします。

私たちは Vision「人は創造に、AIエージェントは実務に。」 を掲げ、単なる自動化を超えた戦略的な経営基盤の提供に挑戦し、企業の生産性向上と社会全体の進化に貢献していきます。

【会社概要】

企業名：株式会社BLUEISH

代表者：代表取締役 為藤 アキラ

所在地：東京都港区六本木7-15-7 新六本木ビル9F

設立：2018年2月9日

資本金：1億6012万円

従業員数：50名（2025年9月現在）/その他、フリーランス等、外部ビジネスパートナーも多数在籍

事業内容：

法人向けAIエージェントプラットフォーム「BLUEISH Agents」の提供/支援

生成AIリスキリング/コンサルティングの提供

AI技術を活用した、サービスの開発/提供

主要取引先（五十音順）：

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

株式会社NTT Digital

株式会社サイバーエージェント

株式会社JALインフォテック

株式会社ディ・ポップスグループ

株式会社フジミック

株式会社星野リゾート

株式会社Relic

辻・本郷 税理士法人 ディップ株式会社

パーソルキャリア株式会社

HEROZ株式会社

ライオン株式会社 他

会社HP： https://www.blueish.co.jp/

BLUEISH Agents サービスサイト：https://service.blueish-agents.com/

お問合せ：https://www.blueish.co.jp/contact

【このプレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BLUEISH

TEL：03-6869-0101

Email：pr@blueish.co.jp

https://www.blueish.co.jp/contact