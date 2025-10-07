株式会社CrestLabがGoogle for Startups Cloud Programに採択。アニメ制作を効率化する生成AIシステム開発を加速。

株式会社CrestLab

本プログラムにより提供される最大＄350,000相当のGoogle Cloudクレジットや技術支援をはじめとする強力なリソースを活用し、当社が開発するアニメ制作工程の効率化を図る生成AIシステム「ANICRA」の開発を加速。システムの実用化および市場投入までの期間を大幅に短縮し、日本のアニメ産業の生産性向上に貢献してまいります。

日本のアニメ制作における課題とANICRAについて

日本のアニメは、世界各国の動画配信プラットフォームやSNSを通じて、いまやグローバル文化の一角を担う存在となっています。一方で、制作現場は国内アニメーターの減少、過重労働などの多くの課題を抱えており、さらには海外委託に依存している現状が続いています。

これらの課題を解決すべく、CrestLabは、主に動画や仕上を中心とした工程においてAI技術を活用することで、制作工程の効率化・省力化が可能な「ANICRA」の開発を2025年から開始しました。そして、複数のアニメスタジオとの実証実験において、対象工程の内約7割の工数削減を実現し、生産性と品質の双方で高い効果を確認しています。

今後はテレビ放送や配信プラットフォーム向けの商業作品をはじめとする多様なアニメーション制作への導入を進め、アニメ制作現場における標準的な制作インフラとなることをめざします。

ANICRAの特徴

- 動画・仕上等の工程をAIで支援し、制作の効率化と負荷軽減を実現ANICRAは、アニメ制作の動画や仕上工程をAIでサポートすることで、工程全体にゆとりを生み出し、作品のクオリティをさらに高めるための時間と余力を創出します。- プロダクション連携を通じた実制作環境への適応性の高さ実制作環境での評価・改善を通じて、2値化を維持した動画仕上の実現等、現場にフィットする仕様設計・導入支援体制を構築します。

利用料金・お申込方法

ANICRAの導入やトライアルをご検討のアニメスタジオ様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

導入のご相談から運用サポートまで、現場の課題に合わせて柔軟にご提案いたします。

詳細は、CrestLabコーポレートサイトのお問い合わせページよりご連絡をお願いいたします。

https://crestlab-inc.com

株式会社CrestLab 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166859/table/3_1_688194448ef21827ed6b2b6c4e636dd7.jpg?v=202510071126 ]