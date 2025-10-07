『じげもんちゃんぽん食堂 越谷下間久里店』10月14日（火）オープン

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建、以下 GOSSO）のグループ会社の、株式会社大高商事（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高階宏一朗、以下 当社）は、『じげもんちゃんぽん食堂 越谷下間久里店』を10月14日（火）にオープンいたします。

https://www.jigemonchampon.com

“地元のちゃんぽん、世界の一杯へ”「新国民食。元祖東京濃厚ちゃんぽん」

当社は長崎出身の代表が2009年に設立し、長崎料理のちゃんぽんを主力メニューとする『じげもんとん』と、ちゃんぽん専門店『じげもんちゃんぽん』を現在、首都圏を中心にライセンス店含め28店舗展開しています。現在、卓上レモンサワーブームの火付け役『0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭』などを展開するGOSSOグループ傘下となり、『じげもんちゃんぽん』を国内外で100店舗展開を目指しています。

当社のちゃんぽんは、長崎発祥のちゃんぽんを日本中に広めるべく 長崎出身の代表 高階がこだわり抜いて開発しました。10時間炊き込んだ濃厚鶏豚骨スープは、濃厚ながらも軽やかな後味。北海道産小麦100%の自家製多加水麺は、つるもち食感でスープをしっかり絡め取ります。 さらに、たっぷりの新鮮なシャキシャキ 野菜を高温で一気に炒め、スープ・麺・野菜が溶け合うわずか30秒の調理で生まれる「魔法」によって、 旨味と香りを極限まで引き出したココロもカラダも満たすちゃんぽんを提供しています。

「じげもんちゃんぽん食堂」越谷市のロードサイドに出店

この度、『じげもんちゃんぽん食堂 越谷下間久里店』を10月14日（火）にオープンします。埼玉県の南東部にある越谷市は、東京近郊を代表するベッドタウンとして幅広い世代が暮らし、県内有数の人口を誇ります。当店は、主要道路である県道115号越谷八潮線沿いに出店し、近隣にお住まいの方や県道を利用する方の来店を見込んでいます。

『じげもんちゃんぽん食堂』は、既存の『じげもんちゃんぽん』に定食メニューなどを拡充し、より食事利用のニーズにお応えしていきます。

今後も、長崎のちゃんぽん文化を世界に広めるため『じげもんちゃんぽん』『じげもんちゃんぽん食堂』100店舗展開を目標に出店を加速してまいります。

■ 店舗概要

店 名：じげもんちゃんぽん食堂 越谷下間久里店

住 所：埼玉県越谷市下間久里390－5

電 話： 048-972-6590

営業時間：11:00～21:00（L.O.20:30）

定 休 日 ：無し

店舗規模：41席 / 25坪

開 店 日 ：2025年10月14日（火）

■ おすすめメニュー

濃厚鶏豚骨ちゃんぽん 935円

鶏×豚骨のWスープに魚介の旨味たっぷりの特製かえしでコクを加えた絶品スープ。香り華やぐ削りかまぼこが彩る看板商品。

濃厚辛味噌ちゃんぽん 990円

厳選されたジャン・山椒・ラー油をじっくり溶かし込んだクセになる辛さです。

濃厚焦がしにんにくちゃんぽん 990円

焦がしにんにくの黒マー油と粗挽き黒胡椒でコクと刺激をプラスしたパンチのある逸品。

白皿うどん 935円

パリパリ麺に純白鶏豚骨スープの熱々野菜あんかけ。他、辛味噌の「赤皿うどん」、焦がしにんにくの「黒皿うどん」もご用意。

麻辣ちゃんぽん 1,298円

特製辛味ソース、粗挽き唐辛子、フライドガーリック、肉みそ等をトッピングしたクセになる麻辣

担々ちゃんぽんです。

濃厚鶏豚骨ラーメン 935円

鶏豚骨の濃厚Wスープにガツンと背油がきいたパンチのある醤油らーめん。

濃厚辛味噌ラーメン 990円

濃厚スープに特製辛味噌が溶け込んだ深みのある味わい。

濃厚焦がしにんにくラーメン 990円

焦がしにんにくの黒マー油と粗挽き黒胡椒でパンチを効かせたラーメン。

からあげ定食 880円

カラッとジューシーな本格和風からあげの定食。ごはん、スープ、味玉つき。

※価格は税込、並の料金です。

※写真はイメージです。

■『じげもんちゃんぽん』とは

じげもんちゃんぽん (R) 「30秒の魔法、喜びの一杯。」

長崎大村市出身の代表 高階が、構想20年の歳月を経て、東京吉祥寺に創業店『じげもんちゃんぽん』を2014年にオープン。想いは、地元（じげもん）のちゃんぽんを再現し、長崎と東京が融合した美味しさを提供することでした。

『じげもんちゃんぽん』は、長崎の伝統を踏襲しつつも、東京の食文化に合わせた独自の味わいがあります。その秘密は、高火力で新鮮野菜を一気に炒め、独自の製法で長時間かけて作られた熟成鶏豚骨スープとあご醤油特選かえしと、もっちりした食感を得るために何度も試作を重ね開発した自家製の多加水麺を30秒煮込むことで、独自の美味しさと個性が詰まった「茹でたて、炒めたて、煮込みたて」の一杯となっています。

特にスープは、鶏豚骨の深いコクと香りがあり、長崎のスタイルを踏襲しつつも、多様な好みに合わせて毎日でも食べられる「ごちそうちゃんぽん」というジャンルを確立しました。ココロとカラダが喜ぶ「毎日食べたくなるちゃんぽん」を、地元（じげもん）から日本中に、そして世界の人の笑顔と元気をつくる一杯にしていきます。

じげもんちゃんぽん３つのこだわり

熟成鶏豚骨

厳選した鶏骨と豚骨を超火力で長時間炊き出し、旨味を余すことなく抽出。熟成させ、深いコクと香りを生み出したこだわりの熟成鶏豚骨スープ。

あご醤油/特選かえし

旨味の強い厳選した醤油をベースにあご出汁など

魚介類の旨味を独自の配合でブレンド。風味豊かでクセのない、飲み干したくなる絶品スープが完成。

北海道小麦100％使用

北海道小麦100％使用の自家製麺。小麦の風味を

感じるもっちりコシのある食感で、野菜との食べやすさを追求し22cmで製麺したこだわりの自家製麺。

■会社概要

社名 ：株式会社大高商事

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6F

代表者 ：代表取締役 高階 宏一朗

設立 ：2009年8月

事業内容 ：飲食店の企画・運営、ライセンス展開事業

URL ： https://www.daiko-shoji.com

社名 ：GOSSO株式会社

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6F

代表者 ：代表取締役 藤田 建

設立 ：2005年12月

電話番号 ：03-6316-8191（代表）

事業内容 ：飲食店（居酒屋／焼肉／麺／スイーツ等）の経営／企画／運営、プロデュースおよびFC展開

URL ： https://www.gosso.co.jp