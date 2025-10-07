月10万円で「韓国SEO×インフルエンサー」対策｜NAVER対策を強化した新プランをリリース

株式会社JWJ

韓国インバウンド集客に特化した株式会社JWJ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：錦城元政）は、韓国最大の検索エンジン「NAVER」に対応したSEO施策と、NAVERブロガーを活用したインフルエンサーマーケティングを組み合わせた新プランをリリースしました。

韓国インバウンド需要が回復基調にある今、月額10万円から本格的な韓国集客対策を実現できます。飲食店・観光施設・ホテル・自治体など、あらゆる業種・規模に対応可能です。

韓国訪日客急増｜今こそ集中投資

韓国は訪日外国人市場の約4人に1人を占め、2024年の訪日客数は882万人を突破しました。中でも飲食・美容・観光・小売業にとって、韓国向けの情報発信や集客はますます重要性を増しています。

しかし韓国人観光客の情報収集手段はGoogleではなく、85％以上がNAVERを利用しています。Googleだけではほとんどリーチできないため、韓国市場攻略にはNAVER特化施策が不可欠です。

NAVERは「韓国のGoogle」｜韓国人の85％が利用する検索エンジン

NAVERは日本の「Google」「Yahoo!」「食べログ」「SNS」の機能を1つに集約したような存在であり、 韓国向けの集客を狙う上でNAVER対策は欠かせない手段です。

海外旅行の情報収集に使う媒体では、NAVERが61.9％で首位。特に「旅マエ」「旅ナカ」では、宿泊先や観光地周辺の情報収集に利用されており、NAVER内での検索上位表示が集客の成否を左右します。

さらに、NAVERは検索ニーズを持つ顕在層への直接訴求が可能なため、売上直結型の媒体として非常に有効です。

GoogleとNAVERの検索結果の違い

韓国での集客を考えるうえで、GoogleとNAVERの検索結果は大きく異なります。実際に同じ検索キーワードで比較すると、その違いが一目で分かります。例えば「福岡 ラーメン」で検索した場合がその一例です。

・Google検索結果

食べログやぐるなびなど大手媒体が上位を独占。

【Google検索結果】「福岡 ラーメン」

・NAVER検索結果

個人ブロガーの体験レビュー記事が多数上位に表示。

【NAVER検索結果】「福岡 ラーメン」

実際にNAVERでは、来訪者が知りたい「リアルな体験談」や「写真付きレビュー」が上位に出てくるため、観光客にとって信頼できる情報源となっています。

【NAVER上位記事】ブロガー投稿ページGoogleとNAVERの3つの構造的な違い

1．上位表示される主体

Google＝大手媒体中心 ／ NAVER＝個人ブロガー中心

2．検索行動の特徴

Google＝網羅的な情報探索 ／ NAVER＝口コミ・体験談重視

3．掲載のしやすさ

Google＝資本力のある大手が有利 ／ NAVER＝中小店舗でもブロガー記事で上位可能

この違いにより、韓国市場攻略では「いかにNAVERブロガーに記事化してもらえるか」が最大のポイントになります。しかし、自社だけで進めようとすると「NAVER知識不足」「ブロガーとの繋がりがない」「韓国語対応の手間」「高額な見積もり」といった課題が生じます。

JWJがすべてをワンストップで支援し、課題を解決します。

NAVERで上位表示するための3つのポイント

JWJでは以下のポイントを押さえ、確実な上位表示を実現します。

1．適切なキーワード選定

・検索ボリュームや競合性を調査し、成果に直結する「勝てるキーワード」を発掘。

2．NAVERブログ記事の投稿

・NAVERのアルゴリズムに最適化されたブログ記事を現地ブロガーが投稿。継続的な発信体制を構築。

3．ブロガーと記事内容の親和性

・キーワード、画像、動画を記事に含め、一次情報の信頼性を確保。

新プラン5つの強み

1．業界唯一のNAVER SEO特化サービス

・NAVER SEOに特化した施策を提供できるのは当社のみ。

・NAVERアルゴリズムを熟知し、短期間で成果を出す独自手法を採用。

2．元NAVERエンジニアがチームに在籍

・内部構造を理解する元エンジニアが戦略を設計。

・検索上位化の精度が高く、安定した順位維持が可能。

3．韓国現地ブロガーとの直接契約（2,000名超）

・観光・飲食・宿泊・小売まで幅広いジャンルの有力ブロガーをマッチング。

・記事投稿までのスピードが速く、旬のイベントやキャンペーンにも即対応。

4．100社以上の支援実績とノウハウ

・韓国の消費行動や検索傾向を深く理解した代表が指揮。

・成功パターンを応用し、業種ごとの最適解を提案。

5．圧倒的なコストパフォーマンス

・同規模の他社施策に比べて約1/3の費用で実現。

・月10万円から導入可能で、費用対効果は業界屈指。

JWJが展開する新プランでは、韓国最大の検索エンジン「NAVER」で上位表示を狙うためのSEO設計に加え、NAVERブロガー（登録数2,000名超）によるPR投稿を実施。Googleとは異なるNAVER独自の検索アルゴリズムを熟知したエンジニアと、現地インフルエンサーとの強いネットワークを活かし、韓国人観光客の誘致を包括的にサポートします。

検索上位表示、SNS拡散、来店誘導など、韓国人観光客に対するあらゆる導線を“1社完結”で構築できるのがJWJの最大の強みです。

導入事例（一部抜粋）

・寿司店A：韓国人来客ゼロ → 毎月300～400名／売上400～500万円

・焼肉店B：韓国人来客ゼロ → 毎月400～500名／売上400～500万円

・和食店C：韓国人来客ゼロ → 毎月250～350名／売上200～300万円

その他の業界でも多数の支援実績

JWJは飲食業界だけでなく、以下のように幅広い業種を支援しています。

・観光/宿泊：飛行機予約、宿泊施設、温泉施設、レジャー施設、レンタカー

・小売/流通：百貨店、小売店、ドラッグストア、土産店

・製造/メーカー：アパレル、お菓子メーカー

韓国人観光客の行動特性や検索習慣を熟知しているため、業種を問わず最適な集客戦略を提案・実行可能です。

料金プラン＋キャンペーン特典

契約期間に応じて、以下3つのプランからお選びいただけます。

・3ヶ月プラン：150,000円／月（税別）

・6ヶ月プラン：120,000円／月（税別）

・12ヶ月プラン：100,000円／月（税別）

期間限定キャンペーン特典（お問い合わせいただいた方限定）

現在、お問い合わせいただいた方を対象に、特典として 「NAVER内での対策キーワード検索ボリューム調査」と「集客につながる勝ち筋分析」 を無料でご提供しています。

この特典により、事前に「実際に狙える市場規模」や「競合に勝てるキーワードの有無」を確認できるため、導入前から具体的な成果イメージを持った上でご検討いただけます。

サービス内容

・キーワード選定（NAVER検索傾向の分析）

・現地ブロガーマッチング（ジャンル別に最適化）

・体験型記事制作（SEO＋読者訴求を両立）

・Google口コミ強化（NAVER流入をGoogle評価へ波及）

・順位・流入レポート（毎月改善提案付き）

ご利用の流れ

1．お問い合わせ・ヒアリング

2．キーワード選定・戦略立案

3．ブロガー選定・記事制作

4．記事投稿・SEO施策実行

5．効果測定・改善提案

よくあるご質問

Q. なぜ韓国だけに集中するのですか？多国籍対応の方が良いのではありませんか？

A. 韓国は訪日外国人の23.9%（882万人）を占める最大市場です。同じ投資額でも韓国集中なら6倍の成果が期待できます。薄く広く投資するより、厚く集中投資する方が圧倒的に効果的です。

Q. Google SEOではダメですか？

A. 韓国人の85%はNAVERを使用し、Googleのシェアはわずか10%です。いくらGoogle対策を頑張っても韓国人には届きません。LPやホームページ制作、リスティング広告、SEO対策、Googleマップ対策、チラシ集客、コンサルティングなどのご相談も可能です。

Q. 投資対効果はどの程度見込めますか？

A. 事例では年間ROI1,200%を実現。月10～12万円の投資で月売上1,000万円超の増加事例も複数あります。

Q. 他の韓国マーケティング会社との違いはありますか？

A. 通常の営業と同様の対応で問題ありません。ブロガーに提供する特典（無料食事、商品提供など）をご用意いただくだけで、その他の対応は全てJWJが行います。

Q. 日本語が通じないブロガーへの対応は？

A. 弊社は業界唯一のNAVER SEO特化サービス。韓国現地ブロガー2,000人超と直接契約し、他社の1/3のコストで同等以上の効果を実現します。

Q. 効果が出るまでの期間はどのくらいですか？

A. NAVERは日本のSEOと違い初速が早く、1～2週間で上位表示されることも珍しくありません。

JWJの支援可能領域｜対応できる“すべて”の韓国施策

韓国インバウンド施策をすべて内製化・対応しています。

・韓国主要検索エンジン最適化

・韓国広告運用代行

・韓国インフルエンサーキャスティング

・韓国アーティストキャスティング

・多言語Webサイト制作

・ポップアップイベント支援

・ライブコマース施策

・日韓進出支援

・韓国市場リサーチ

韓国インバウンド対策のことなら"まるっと"JWJにご相談ください。

【会社概要】

・会社名：株式会社JWJ

・所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西２丁目８番５号高麗羅ビル３階

・代表者：錦城 元政

・事業内容：キャスティング事業、インバウンド対策事業、クリエイティブ制作事業

・URL：https://jwj.co.jp/

・お問い合わせ：https://jwj.co.jp/contact

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社JWJ 代表 錦城

