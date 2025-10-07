月10万円で「韓国SEO×インフルエンサー」対策｜NAVER対策を強化した新プランをリリース
韓国インバウンド集客に特化した株式会社JWJ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：錦城元政）は、韓国最大の検索エンジン「NAVER」に対応したSEO施策と、NAVERブロガーを活用したインフルエンサーマーケティングを組み合わせた新プランをリリースしました。
詳細はこちら：https://lp.jwj.co.jp/(https://lp.jwj.co.jp/)
韓国インバウンド需要が回復基調にある今、月額10万円から本格的な韓国集客対策を実現できます。飲食店・観光施設・ホテル・自治体など、あらゆる業種・規模に対応可能です。
韓国訪日客急増｜今こそ集中投資
韓国は訪日外国人市場の約4人に1人を占め、2024年の訪日客数は882万人を突破しました。中でも飲食・美容・観光・小売業にとって、韓国向けの情報発信や集客はますます重要性を増しています。
しかし韓国人観光客の情報収集手段はGoogleではなく、85％以上がNAVERを利用しています。Googleだけではほとんどリーチできないため、韓国市場攻略にはNAVER特化施策が不可欠です。
NAVERは「韓国のGoogle」｜韓国人の85％が利用する検索エンジン
NAVERは日本の「Google」「Yahoo!」「食べログ」「SNS」の機能を1つに集約したような存在であり、 韓国向けの集客を狙う上でNAVER対策は欠かせない手段です。
海外旅行の情報収集に使う媒体では、NAVERが61.9％で首位。特に「旅マエ」「旅ナカ」では、宿泊先や観光地周辺の情報収集に利用されており、NAVER内での検索上位表示が集客の成否を左右します。
さらに、NAVERは検索ニーズを持つ顕在層への直接訴求が可能なため、売上直結型の媒体として非常に有効です。
GoogleとNAVERの検索結果の違い
韓国での集客を考えるうえで、GoogleとNAVERの検索結果は大きく異なります。実際に同じ検索キーワードで比較すると、その違いが一目で分かります。例えば「福岡 ラーメン」で検索した場合がその一例です。
・Google検索結果
食べログやぐるなびなど大手媒体が上位を独占。
【Google検索結果】「福岡 ラーメン」
・NAVER検索結果
個人ブロガーの体験レビュー記事が多数上位に表示。
【NAVER検索結果】「福岡 ラーメン」
実際にNAVERでは、来訪者が知りたい「リアルな体験談」や「写真付きレビュー」が上位に出てくるため、観光客にとって信頼できる情報源となっています。
【NAVER上位記事】ブロガー投稿ページ
GoogleとNAVERの3つの構造的な違い
1．上位表示される主体
Google＝大手媒体中心 ／ NAVER＝個人ブロガー中心
2．検索行動の特徴
Google＝網羅的な情報探索 ／ NAVER＝口コミ・体験談重視
3．掲載のしやすさ
Google＝資本力のある大手が有利 ／ NAVER＝中小店舗でもブロガー記事で上位可能
この違いにより、韓国市場攻略では「いかにNAVERブロガーに記事化してもらえるか」が最大のポイントになります。しかし、自社だけで進めようとすると「NAVER知識不足」「ブロガーとの繋がりがない」「韓国語対応の手間」「高額な見積もり」といった課題が生じます。
JWJがすべてをワンストップで支援し、課題を解決します。
NAVERで上位表示するための3つのポイント
JWJでは以下のポイントを押さえ、確実な上位表示を実現します。
1．適切なキーワード選定
・検索ボリュームや競合性を調査し、成果に直結する「勝てるキーワード」を発掘。
2．NAVERブログ記事の投稿
・NAVERのアルゴリズムに最適化されたブログ記事を現地ブロガーが投稿。継続的な発信体制を構築。
3．ブロガーと記事内容の親和性
・キーワード、画像、動画を記事に含め、一次情報の信頼性を確保。
新プラン5つの強み
1．業界唯一のNAVER SEO特化サービス
・NAVER SEOに特化した施策を提供できるのは当社のみ。
・NAVERアルゴリズムを熟知し、短期間で成果を出す独自手法を採用。
2．元NAVERエンジニアがチームに在籍
・内部構造を理解する元エンジニアが戦略を設計。
・検索上位化の精度が高く、安定した順位維持が可能。
3．韓国現地ブロガーとの直接契約（2,000名超）
・観光・飲食・宿泊・小売まで幅広いジャンルの有力ブロガーをマッチング。
・記事投稿までのスピードが速く、旬のイベントやキャンペーンにも即対応。
4．100社以上の支援実績とノウハウ
・韓国の消費行動や検索傾向を深く理解した代表が指揮。
・成功パターンを応用し、業種ごとの最適解を提案。
5．圧倒的なコストパフォーマンス
・同規模の他社施策に比べて約1/3の費用で実現。
・月10万円から導入可能で、費用対効果は業界屈指。
JWJが展開する新プランでは、韓国最大の検索エンジン「NAVER」で上位表示を狙うためのSEO設計に加え、NAVERブロガー（登録数2,000名超）によるPR投稿を実施。Googleとは異なるNAVER独自の検索アルゴリズムを熟知したエンジニアと、現地インフルエンサーとの強いネットワークを活かし、韓国人観光客の誘致を包括的にサポートします。
検索上位表示、SNS拡散、来店誘導など、韓国人観光客に対するあらゆる導線を“1社完結”で構築できるのがJWJの最大の強みです。
導入事例（一部抜粋）
・寿司店A：韓国人来客ゼロ → 毎月300～400名／売上400～500万円
・焼肉店B：韓国人来客ゼロ → 毎月400～500名／売上400～500万円
・和食店C：韓国人来客ゼロ → 毎月250～350名／売上200～300万円
その他の業界でも多数の支援実績
JWJは飲食業界だけでなく、以下のように幅広い業種を支援しています。
・観光/宿泊：飛行機予約、宿泊施設、温泉施設、レジャー施設、レンタカー
・小売/流通：百貨店、小売店、ドラッグストア、土産店
・製造/メーカー：アパレル、お菓子メーカー
韓国人観光客の行動特性や検索習慣を熟知しているため、業種を問わず最適な集客戦略を提案・実行可能です。
料金プラン＋キャンペーン特典
契約期間に応じて、以下3つのプランからお選びいただけます。
・3ヶ月プラン：150,000円／月（税別）
・6ヶ月プラン：120,000円／月（税別）
・12ヶ月プラン：100,000円／月（税別）
期間限定キャンペーン特典（お問い合わせいただいた方限定）
現在、お問い合わせいただいた方を対象に、特典として 「NAVER内での対策キーワード検索ボリューム調査」と「集客につながる勝ち筋分析」 を無料でご提供しています。
この特典により、事前に「実際に狙える市場規模」や「競合に勝てるキーワードの有無」を確認できるため、導入前から具体的な成果イメージを持った上でご検討いただけます。
サービス内容
・キーワード選定（NAVER検索傾向の分析）
・現地ブロガーマッチング（ジャンル別に最適化）
・体験型記事制作（SEO＋読者訴求を両立）
・Google口コミ強化（NAVER流入をGoogle評価へ波及）
・順位・流入レポート（毎月改善提案付き）
ご利用の流れ
1．お問い合わせ・ヒアリング
2．キーワード選定・戦略立案
3．ブロガー選定・記事制作
4．記事投稿・SEO施策実行
5．効果測定・改善提案
よくあるご質問
Q. なぜ韓国だけに集中するのですか？多国籍対応の方が良いのではありませんか？
A. 韓国は訪日外国人の23.9%（882万人）を占める最大市場です。同じ投資額でも韓国集中なら6倍の成果が期待できます。薄く広く投資するより、厚く集中投資する方が圧倒的に効果的です。
Q. Google SEOではダメですか？
A. 韓国人の85%はNAVERを使用し、Googleのシェアはわずか10%です。いくらGoogle対策を頑張っても韓国人には届きません。LPやホームページ制作、リスティング広告、SEO対策、Googleマップ対策、チラシ集客、コンサルティングなどのご相談も可能です。
Q. 投資対効果はどの程度見込めますか？
A. 事例では年間ROI1,200%を実現。月10～12万円の投資で月売上1,000万円超の増加事例も複数あります。
Q. 他の韓国マーケティング会社との違いはありますか？
A. 通常の営業と同様の対応で問題ありません。ブロガーに提供する特典（無料食事、商品提供など）をご用意いただくだけで、その他の対応は全てJWJが行います。
Q. 日本語が通じないブロガーへの対応は？
A. 弊社は業界唯一のNAVER SEO特化サービス。韓国現地ブロガー2,000人超と直接契約し、他社の1/3のコストで同等以上の効果を実現します。
Q. 効果が出るまでの期間はどのくらいですか？
A. NAVERは日本のSEOと違い初速が早く、1～2週間で上位表示されることも珍しくありません。
JWJの支援可能領域｜対応できる“すべて”の韓国施策
韓国インバウンド施策をすべて内製化・対応しています。
・韓国主要検索エンジン最適化
・韓国広告運用代行
・韓国インフルエンサーキャスティング
・韓国アーティストキャスティング
・多言語Webサイト制作
・ポップアップイベント支援
・ライブコマース施策
・日韓進出支援
・韓国市場リサーチ
韓国インバウンド対策のことなら"まるっと"JWJにご相談ください。
【会社概要】
・会社名：株式会社JWJ
・所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西２丁目８番５号高麗羅ビル３階
・代表者：錦城 元政
・事業内容：キャスティング事業、インバウンド対策事業、クリエイティブ制作事業
・URL：https://jwj.co.jp/
・お問い合わせ：https://jwj.co.jp/contact
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社JWJ 代表 錦城
お問い合わせ：https://jwj.co.jp/contact