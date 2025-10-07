「エフラボ九大病院」における人材支援サービス 「HRコンシェルジュ」開設のお知らせ

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスのパーソルグループで人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、福岡市東区馬出の九州大学病院キャンパス内に2026年1月開業予定のライフサイエンス企業向けラボ「エフラボ九大病院」において、スタートアップをはじめとする企業や研究者を人材面から支援するサービス「HRコンシェルジュ」を開設します。

福岡地所株式会社（本社: 福岡県福岡市、代表取締役社長: 榎本 一郎）は、同社が建設を進めている「エフラボ九大病院」について、ベンチャーキャピタルやアドバイザーなど計7社が新たにパートナーとして参画することを発表しました*。

パーソルテンプスタッフは、企業や研究者の方が無料で人材に関する相談ができる「HRコンシェルジュ」を設置し、経営人材の獲得や専門人材の採用など、事業展開における人材課題の解決をサポートします。また、人材マッチングやノウハウ・情報の提供など、ライフサイエンス分野の成長を人材面から後押しします。

「エフラボ九大病院」完成予想図

■「エフラボ九大病院」および同施設のパートナー体制について

2026年1月開業予定の「エフラボ九大病院」では、賃貸型ラボ＆オフィス、コワーキングスペースに加え、ライフサイエンス企業向けの研究・ビジネス支援を実施します。福岡バイオコミュニティ認定インキュベーション施設として、産官学連携やライフサイエンスエコシステムを形成する多様なパートナー企業との協業を通じて、イノベーション創出の拠点を目指します。

■各パートナー企業との連携内容

各パートナー企業との連携により、「エフラボ九大病院」に入居するライフサイエンス企業が受けることができる支援内容は以下のとおりです。

１．パートナーVC

創薬分野への出資や支援の実績を有するとして、AMED創薬ベンチャーエコシステム強化事業の認定を受けている各パートナーVCが参加するイベントやメンタリングセッションに参加可能です。

２．アドバイザー

ライフサイエンス領域のさまざまな専門性を有するアドバイザーへの相談機会を通じて、薬事・開発戦略、事業開発、人事戦略などのブラッシュアップが可能です。

３．ラボストアおよびHRコンシェルジュ（パーソルテンプスタッフ）

「エフラボ九大病院」1階のインキュベーション施設「FIL.九大病院」内に開設されるラボストアでは研究用の消耗品・備品など幅広く取り揃えており、営業中は常時購入することができます。緊急時の対応や必要数量に応じた少量購入が可能で、シェアラボやレンタルラボなどの利便性向上に資することが期待されます。



また、当社が開設するHRコンシェルジュにより、企業や研究者の方は無料で人材面に関する相談ができます。事業展開の際に課題として挙げられることの多い「経営人材の獲得」や「専門人材の採用」に関するノウハウ、情報の提供や、人材マッチングなどの支援を受けることができます。

