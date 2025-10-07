『ブースターDAY』イベント情報！

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

10月25日(土),26日(日)ファイティングイーグルス名古屋戦は『ブースターDAY』と題して、2025-26シーズン シーホース三河 ブースタークラブ会員の皆様にお楽しみいただけるようなイベントを実施いたします！

イベントの内容など詳しい情報は以下をご覧ください。

皆さまのご来場、心よりお待ちしております!!

【ブースターDAYとは】

シーホース三河ブースタークラブ会員様向けのホームゲームイベントです。

特別イベントやお得なキャンペーンなどでホームゲームをお楽しみいただく日となっております。

実施日

お問い合わせ先

- 10月25日(土) vs.ファイティングイーグルス名古屋- 10月26日(日) vs.ファイティングイーグルス名古屋実施内容 :https://go-seahorses.jp/news/detail/id=23591

シーホース三河株式会社

Email booster@go-seahorses.co.jp

営業時間 9:00～17:00(月～金)※長期連休を除く