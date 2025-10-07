次世代物流をリアルに体感！最大30kg運搬ドローン「DJI FLYCART 30」実演セミナーを開催｜10月24日（金）埼玉・春日部

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最先端を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之、以下「セキド」）は、2025年10月24日（金）に埼玉県春日部市にて、DJI初の物流ドローン「FLYCART 30（フライカート 30）」の実際の荷降ろしデモや遠隔操作フライトを間近で体験できる「DJI FLYCART 30 運搬フライト実演セミナー」を開催いたします。

最大30kgを運べる安全で効率的な設計を備えた DJI FLYCART 30 は、次世代物流を牽引する注目のドローンです。導入によるコスト削減や省人化の効果を具体的に確認できる絶好の機会となっています。

物流ドローンの可能性と実証事例

最大30kgの積載、遠隔荷降ろし、自動航行といった機能を搭載した DJI FlyCart 30 は、物流の人手不足や輸送コスト増といった社会課題を解決する新たな手段として注目されています。災害時の緊急輸送、山間部や離島での生活物資搬送、建設現場での資材運搬など、これまで人手や時間がかかっていた現場をドローンが担う新たな時代が始まっています。

セキドでは国内発表に先行して検証を行い、標高2,900mの山荘や16kmにわたる海岸線、震災被災地などで多数の実証を実施してきました。本セミナーでは、こうした現場から得られたリアルなデータやノウハウをもとに、安全な自動航行と遠隔荷降ろしの実現性を具体的にご紹介します。

本セミナーは、資材運搬の人手不足や輸送効率化に課題を抱える事業者様、山間部・離島・災害現場での輸送に携わる自治体・団体の方々、そして自社物流の改善を検討中の企業担当者様に特におすすめの内容です。ドローン物流導入を検討されている法人の方、そして取材を希望するメディア関係者の皆様もぜひご参加ください。

参加無料・定員20名の限定開催ですので、ぜひお早めにお申し込みください。

物流に、新たな未来を - DJI FLYCART 30

FlyCart 30 は、最大積載量 30kg／飛行距離 16km（最大積載時）／最大速度 20m/s の十分な輸送能力と過酷な環境に耐える設計と高度な安全性を備えています。荷物や用途に合わせて貨物モード／ウインチモードを使い分ける設計など、効率性を兼ね備えた様々な専用設計／機能により、これまでにない実用的なドローン配送ソリューションを実現します。

物流ドローン DJI FlyCart 30 運搬フライト実演セミナー in 春日部 概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bKBAIuf-ImQ ]

開催日： 2025年10月24日（金）

時間 ： 13時00分～15時00分 ※受付：12時45分～

会場 ： 春日部みどりのパーク

〒344-0132 埼玉県春日部市神間872

参加費： 無料（事前申込制）

定員 ： 先着20名（定員に達し次第締め切り）

対象者： 物流・運搬に携わる法人担当者様／農林業・建設業関係者／自治体・メディア関係者

内容 ： ・DJI FlyCart 30 の機能紹介

・実演デモンストレーション

・活用事例紹介

【報道・メディア関係者の皆様へ】

当日は、物流・防災の最前線を変革する最新ドローンの実演を撮影・取材いただけます。実演映像や空撮素材の提供、担当者インタビューにも対応可能です。

地域の物流課題に直結する実証内容を現場で取材できる貴重な機会です。記事制作や特集取材を予定されているメディアの皆さまは、申込みフォームに媒体名・撮影希望・インタビュー内容をご記入ください。

▼お申し込みはこちら（参加無料・先着20名）▼

https://sekido-rc.com/?pid=188689731

※先着20名の限定開催です。毎回満席となる人気セミナーのため、ぜひお早めにお申し込みください。

実演／紹介対象製品

・DJI FLYCART 30

最大積載量 30kg、飛行距離 16km（最大積載時）、最大速度 20m/sで物資の運搬が可能で、過酷な環境に耐える設計と高度な安全性を備えたDJI初の物流用ドローンです。自動航行によるフライトと遠隔での荷降ろしに対応するため、既存の配送／運搬にとらわれない様々な活用が期待されます。

https://sekido-rc.com/?pid=178948386

ドローンを使った効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの方にドローンを使った撮影や業務効率の改善を実現していただくため、ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加いただいております。

［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

［セキドオンラインストア］

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

［DJI認定ストア 福岡博多］

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00