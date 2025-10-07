「北大ビジネス・スプリング」入居者公募について

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）北海道本部は、起業や中小企業による新事業展開等を支援するビジネス・インキュベーション施設「北大ビジネス・スプリング」の入居者募集を行います。

「北大ビジネス・スプリング」施設外観

1．施設名称

北大ビジネス・スプリング

2．所在地

北海道大学 北キャンパス内（北海道札幌市北区北21条西12丁目2）

【アクセス】JR札幌駅よりバス等で約15分

3．募集居室（5室）

施設の概要、入居対象者は別紙参照

4．募集スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21609/table/1802_1_c3110e895fb0711f6c1cd48d623df72d.jpg?v=202510071055 ]【別紙】北大ビジネス・スプリングの概要https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1802-738e71733b532c07c57cdd5540cb5f9a.pdf

受付期間 ：2025年10月14日（火曜）から2025年10月22日（水曜）まで

入居者決定：2025年12月上旬（予定）

入居開始 ：2026年1月上旬以降（予定）

5．申込方法

以下URLをご参照ください。

https://www.smrj.go.jp/incubation/ho-bis/index.html

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。