Adoの特番オンエア決定！　世界を駆け抜けたワールドツアーを、インタビュー＆ライブ音源で振り返る90分。さらに新曲「MAGIC」フルバージョン初解禁も！

Ado

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、10月13日（月・祝）20:00～21:30にAdoの特別番組『J-WAVE SPECIAL Marubeni The World is Not Enough』（ナビゲーター：サッシャ）をオンエアいたします。

本番組では、2025年に世界を熱狂させたAdoの自身2度目となる世界ツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”』をドキュメント形式で振り返ります。ワールドツアーのファイナルとなる日本でのドームツアーに至るまでの軌跡を、音源と証言で描き出す特別番組です。

Ado本人のインタビューをはじめ、ツアー各地で収録したフィールド音源、現地ファンのリアルな声などを交え、声のみで世界と向き合うアーティスト・Adoの挑戦と想いをお届けします。

Adoの新曲「MAGIC」フルバージョンを初解禁！

さらに、Adoの新曲「MAGIC」をフルバージョンで初解禁。Adoと初タッグとなるボカロPのツミキが作詞作曲および編曲を担当したことでも話題の楽曲を、番組でいち早くお届けします。

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組タイトル：J-WAVE SPECIAL Marubeni The World is Not Enough

放送日：10月13日（月・祝）

放送時間：20:00～21:30

ナビゲーター：サッシャ

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/holiday/20251013_20/index.html