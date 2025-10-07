【北海道限定】昨年大好評のあのコラボが再び！札幌のシメパフェ人気店「パフェ、珈琲、酒、佐藤」監修贅沢スイーツ第2弾「ピスタチオといちごのパフェ」2025年10月7日（火）発売！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマルSweets」より、北海道札幌の人気店「パフェ、珈琲、酒、佐藤」監修による「ピスタチオといちごのパフェ」462円（税込498円）を2025年10月7日（火）から北海道のファミリーマート約240店で発売いたします。

■昨年のご好評を受け、待望のコラボ第2弾が実現！

昨年発売した第1弾は、本格的な味わいがお客さまの心をつかみ、SNS上でも「お店のパフェみたい！」「コンビニスイーツとは思えないクオリティ」といったお声をいただくなど、大変ご好評をいただきました。

第2弾となる今回は、そのご好評にお応えし、より多くのお客さまにお楽しみいただける味わいを目指しました。監修の「パフェ、珈琲、酒、佐藤」と試作を重ね、看板メニューの「ピスタチオ」はそのままに、王道の組み合わせである「いちご」や「プリン」を組み合わせることで 、親しみやすさと専門店ならではのこだわりを両立させています 。

一日の締めくくりにふさわしい「癒し」を味わえるとっておきのスイーツをぜひご賞味ください。

■「パフェ、珈琲、酒、佐藤」オーナー 小林仁志氏からのコメント

第２弾の監修をさせていただき非常に光栄です。前回の商品開発の土壌があったこともあり、”パフェ佐藤らしいパフェスイーツとは、どういうものか？”という点において、意識のすり合わせがとてもスムーズで、順調にブラッシュアップを行なっていけたと感じております。実際の味については、濃厚なピスタチオムースはもちろんですが、このおいしさを引き立てる、苺のソースやキルシュゼリーの甘酸っぱさに透明感があり、爽快で、最後まで飽きず食べ進めることをかなえています。ファミマさんの得意分野であるプリンについても、よい仕事をしており、パフェ佐藤イズムがしっかりと流れているスイーツに完成しました。たくさんの方々に召し上がっていただけると幸いです。

「パフェ、珈琲、酒、佐藤」オーナー 小林仁志氏

「パフェ、珈琲、酒、佐藤」店舗外観

【商品詳細】

【商品名】パフェ佐藤監修ピスタチオといちごのパフェ

【発売日】2025年10月7日（火）

【価格】462円（税込498円）

【販売地域】北海道

【内容】札幌のシメパフェ人気店「パフェ、珈琲、酒、佐藤」とのコラボ第2弾商品です 。一日の締めくくりに相応しい「癒し」を感じられるとっておきのパフェができあがりました 。コクのあるピスタチオムースと、酸味のあるいちごのソース、甘みと酸味がバランスよくマッチした味わいです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

【参考情報】

「パフェ、珈琲、酒、佐藤」からのメッセージ

「手間を惜しまず、最適な材料を使い、いつも新しい発想で」を信念にこだわり続け、今年で9周年を迎えます。パフェをはじめとした極上のスイーツをご用意して、皆様をお待ちしております。お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。