テレビ放送中のアニメ『ンめねこ』POPUP SHOPを、10月14日から期間限定でオープン

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、10月14日（火）～26日（日）の期間限定で、テレビ放送中のアニメ『ンめねこ』のPOP UP SHOPをオープンいたします。

しりもと氏が手がけるマンガ『ンめねこ』は、ンめねことうすくろの面白おかしい日常を描いた物語です。SNSマンガとして注目を集め、待望のアニメ版が2025年4月よりTBS系列で放送スタート。様々なグッズ展開やコラボ企画が進んでいます。



アニメ公式サイト：https://nmeneko-anime.jp/

U-NEXT視聴ページ：https://video.unext.jp/title/SID0181253



U-NEXTは、10月14日（火）～26日（日）の期間限定で神奈川県藤沢市の「USEN.X 湘南」にてPOP UP SHOPをオープン。「秋」をテーマに、「食欲の秋」やハロウィンのイラストのフォトスポットコーナーを設けたり、限定イラストを用いた数量限定商品やノベルティを配布いたします。

【イベント概要】

開催日時：2025年10月14日（火）～10月26日（日）

店舗名：U-NEXT Character SHOP

場所：〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2丁目18－17 USEN.X 湘南1階

【公式アカウント】

X：https://x.com/unextgoodsshop

Instagram：https://www.instagram.com/unextgoodsshop/ (@unextgoodsshop)



本イベント限定のグッズやノベルティをご用意しております。ぜひご期待ください。

