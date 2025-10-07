【10/16開催】無料オンラインセミナー「AI時代に求められる新卒エンジニア育成方法とは？ エンジニアの早期戦力化を実現する、アウトプット重視研修法」
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken LEAP（東京・品川／代表取締役社長：細谷仁詩）と、株式会社カサレアルは、2025年10月16日（木）、無料オンラインセミナー「AI時代に求められる新卒エンジニア育成方法とは？ エンジニアの早期戦力化を実現する、アウトプット重視研修法」を開催いたします。
AI時代に必須！「基礎力」と「生成AI活用」を両立させる若手エンジニア育成法
生成AIの急速な普及により、入社1年目のエンジニアであっても高度なツールを使いこなす時代が到来しました。
一方で、「AIがあれば基礎学習は不要なのか？」「OJT任せではスキルのばらつきが広がるだけでは？」といった疑問を抱える教育責任者の声も増えています。
本セミナーでは、以下のテーマを中心に、IT研修を数多く行ってきた株式会社カサレアルと、法人向け動画教材「Shikaku Pass Business」を提供するGakken LEAPが、研修計画から運用、効果測定・改善までを一挙解説いたします。
・研修会社講師が行う最新のエンジニア研修設計
・未経験～若手エンジニアを“基礎×AI”で早期戦力化を目指すアウトプット重視研修法とは
・応用力を底上げするために、「基礎力」が必要な理由と学習促進方法
「AI時代に土台となる基礎力をどう担保するか」という難題に対し、実践的なソリューションをご紹介します。
IT関連業界・業種に係る人事担当者や育成責任者に、オススメのセミナーとなっています。
このセミナーに申し込む :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ai-sxfl7SbC9jvByBSO4sA#/registration
【アジェンダ】
1．ご挨拶
2．<カサレアル社>新卒エンジニア育成におけるアウトプット重視研修法
3．なぜ今こそ「基礎学習」が重要なのか？ 成功事例2社を紹介
4．まとめ
【本セミナーで学べること】
・AI時代のエンジニア研修方法
・未経験エンジニアの育成ステップ
・なぜ、いま「IT資格」なのか
・アウトプット重視の学習法を実施する方法
・エンジニアの育成～研修を通じて応用力を高めていく方法
※本セミナーは、7/23（水）に開催したセミナー(https://www.casareal.co.jp/eventseminar/lineup/110)のリバイバル配信です。
・個人情報の第三者提供について
本セミナーのお申し込みが完了したお客様の個人情報（会社名、氏名、メールアドレス、電話番号、ほか）は、共催企業である株式会社Gakken LEAPに提供いたします。
本提供についてご同意の上、お申し込みください。
株式会社Gakken LEAP 個人情報の取り扱い(https://gakken-leap.co.jp/privacy/)
【セミナー概要】
■開催日程 2025年10月16日（木）
■時間 10時00分～11時00分 ＜受付開始：9時50分＞
■会場 オンライン（Zoom）
■参加費 無料
【受講対象者】
・新人・内定者研修の成果に責任を持つ 人事、教育担当者・部門責任者
・文系出身や未経験エンジニアの 即戦力化に悩む方
・AI時代に新しい研修モデルを設計したい方
・現場OJTや課題図書に“丸投げ”状態で、スキルのばらつきに課題を感じている方
【講演者】
株式会社カサレアル
プロフェッショナルソリューション第1技術部
佐島 直人
株式会社Gakken LEAP
サービス開発本部 ビジネス推進部
伊藤 章浩
■株式会社Gakken LEAP（Gakken LEAP Co., Ltd）
https://gakken-leap.co.jp/
・代表取締役社長CEO：細谷 仁詩
・法人設立年月日：2021年12月1日
・資本金： 5,000万円
・所在住所：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：
Ed-Tech事業の開発、構築及びコンサルティング業務
学研グループ各社及びグループ外企業のＩＴ事業・サービスに関する企画、設計、開発、導入支援及び運用並びにそれらに関するコンサルティング
ベンチャー企業・ベンチャーキャピタルに対する投資と養成
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開