【10/16開催】無料オンラインセミナー「AI時代に求められる新卒エンジニア育成方法とは？　エンジニアの早期戦力化を実現する、アウトプット重視研修法」

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken LEAP（東京・品川／代表取締役社長：細谷仁詩）と、株式会社カサレアルは、2025年10月16日（木）、無料オンラインセミナー「AI時代に求められる新卒エンジニア育成方法とは？ エンジニアの早期戦力化を実現する、アウトプット重視研修法」を開催いたします。

AI時代に必須！「基礎力」と「生成AI活用」を両立させる若手エンジニア育成法

生成AIの急速な普及により、入社1年目のエンジニアであっても高度なツールを使いこなす時代が到来しました。

一方で、「AIがあれば基礎学習は不要なのか？」「OJT任せではスキルのばらつきが広がるだけでは？」といった疑問を抱える教育責任者の声も増えています。



本セミナーでは、以下のテーマを中心に、IT研修を数多く行ってきた株式会社カサレアルと、法人向け動画教材「Shikaku Pass Business」を提供するGakken LEAPが、研修計画から運用、効果測定・改善までを一挙解説いたします。

・研修会社講師が行う最新のエンジニア研修設計

・未経験～若手エンジニアを“基礎×AI”で早期戦力化を目指すアウトプット重視研修法とは

・応用力を底上げするために、「基礎力」が必要な理由と学習促進方法

「AI時代に土台となる基礎力をどう担保するか」という難題に対し、実践的なソリューションをご紹介します。

IT関連業界・業種に係る人事担当者や育成責任者に、オススメのセミナーとなっています。

【アジェンダ】

1．ご挨拶

2．<カサレアル社>新卒エンジニア育成におけるアウトプット重視研修法

3．なぜ今こそ「基礎学習」が重要なのか？ 成功事例2社を紹介

4．まとめ

【本セミナーで学べること】

・AI時代のエンジニア研修方法

・未経験エンジニアの育成ステップ

・なぜ、いま「IT資格」なのか

・アウトプット重視の学習法を実施する方法

・エンジニアの育成～研修を通じて応用力を高めていく方法

※本セミナーは、7/23（水）に開催したセミナー(https://www.casareal.co.jp/eventseminar/lineup/110)のリバイバル配信です。

【セミナー概要】

■開催日程 2025年10月16日（木）

■時間 10時00分～11時00分 ＜受付開始：9時50分＞

■会場 オンライン（Zoom）

■参加費 無料



【受講対象者】

・新人・内定者研修の成果に責任を持つ 人事、教育担当者・部門責任者

・文系出身や未経験エンジニアの 即戦力化に悩む方

・AI時代に新しい研修モデルを設計したい方

・現場OJTや課題図書に“丸投げ”状態で、スキルのばらつきに課題を感じている方

【講演者】

株式会社カサレアル

プロフェッショナルソリューション第1技術部

佐島 直人

株式会社Gakken LEAP

サービス開発本部 ビジネス推進部

伊藤 章浩

■株式会社Gakken LEAP（Gakken LEAP Co., Ltd）

https://gakken-leap.co.jp/

・代表取締役社長CEO：細谷 仁詩

・法人設立年月日：2021年12月1日

・資本金： 5,000万円

・所在住所：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：

Ed-Tech事業の開発、構築及びコンサルティング業務

学研グループ各社及びグループ外企業のＩＴ事業・サービスに関する企画、設計、開発、導入支援及び運用並びにそれらに関するコンサルティング

ベンチャー企業・ベンチャーキャピタルに対する投資と養成

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開