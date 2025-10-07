ニューバランス ランニングを楽しむすべてのランナーの個性を称えチャレンジを応援するコレクション 「TCS NEW YORK CITY MARATHON 2025 COLLECTION」登場

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、2025 TCS NEW YORK CITY MARATHONを記念したシューズ、アパレル含む限定コレクション「TCS NEW YORK CITY MARATHON 2025 COLLECTION（ニューヨークシティマラソン2025コレクション）」を発売いたしました。

ニューバランスがランニングカテゴリーで掲げる走る人すべてに向けたメッセージ「Run your way.」のもと、“世界最大のマラソン大会”に初めてチャレンジする方からシリアスランナー、アスリートまで、ランニングを楽しむすべてのランナーの個性を称え、チャレンジを応援するコレクションです。

エンパイアステートビル、セントラルパーク、コロンバス・サークルなど、ニューヨークの壮大な街並みや真髄を表現している限定コレクションは、ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランスRun Hub 代々木公園、ニューバランス銀座にて発売中です。

※ニューバランスオフィシャルストアのアパレルのお取り扱いは、ニューバランスRun Hub 代々木公園のみとなります。シューズは、10月8日発売予定です。

TCS NEW YORK CITY MARATHON 2025 COLLECTION

https://shop.newbalance.jp/nyc-running-gear/

商品概要

【FuelCell SuperComp Elite v5】

フルマラソンで勝利を目指すエリートランナーに向けた反発弾性・エネルギーリターンを追求するトップモデル「FuelCell SuperComp Elite v5」より2025年NYCマラソンを記念した限定コレクションが登場。反発弾性に優れたカーボンプレート、PEBA配合のFuelCellが極限まで研ぎ澄まされた軽量形状になり、前足部での蹴り出し時に驚異的な推進力を実現。

FuelCell SuperComp Elite v5（Men）

品番：MRCEL

カラー：NY5（RED/GRAY）

ウイズ/サイズ：D/25.0～29.0,30.0

価格：33,000円（税込）

FuelCell SuperComp Elite v5（Women）

品番：WRCEL

カラー：NY5（RED/GRAY）

ウイズ/サイズ：B/23.0～25.5cm

価格：33,000円（税込）

【FuelCell Rebel v5】

強度の高いトレーニングからサブ4を目指すランナーまで幅広いシーンで活躍できる最新コレクション「FuelCell Rebel v5」より、2025年NYCマラソンを記念した限定コレクション登場。

FuelCell Rebel v5（Men）

品番：MFCX

カラー：NY5（RED/GRAY）

ウイズ/サイズ：D/25.0～29.0,30.0

価格：18,920円（税込）

FuelCell Rebel v5（Women）

品番：WFCX

カラー：NY5（RED/GRAY）

ウイズ/サイズ：B/23.0～25.5cm

価格：18,920円（税込）

【Apparel Collection】

2025年 NYCマラソン大会を記念したウーブンジャケット。リップストップポリエステルを表地に使用し、裏地メッシュを施しました。胸の背中にリフレクティブライン切り替えつきのベンチレーション。裾はアジャスタブルコード、収納に便利なジップ付きハンドポケット。大会オフィシャルグラフィックがプリントされたスペシャルアイテムです。

NYC Marathon 2025 Jacket

MJ53250M（Men）

カラー：BUM(ブルージェムストーン)

WJ53250M (Women）

カラー：NNY(NBネイビー)

サイズ：S,M,L,XL

価格：23,980円(税込)

NYC Marathon Athletics Singlet（Men）

MT53251M

カラー：MLT(マルチ)

サイズ：S,M,L,XL,2XL

価格：6,930円（税込）

NYC Marathon Athletics Printed T-Shirt (Women)

WT53254M

カラー：MLT(マルチ)

サイズ：S,M,L,XL

価格：6,930円（税込）

NYC Marathon Graphic T-Shirt - Liberty（Men）

MT53536M

カラー：WT(ホワイト)

サイズ：S,M,L,XL,2XL

価格：5,940円（税込）

NYC Marathon Oversized T-Shirt (Women)

WT53525M

カラー：GAS(ガータースネーク)

サイズ：S,M,L,XL

価格：5,940円（税込）

その他コレクション一覧はこちら

取扱いについて

ニューバランス公式オンラインストア

ニューバランスRun Hub 代々木公園

https://company.newbalance.jp/store/official-store/runhubyoyogipark

ニューバランス銀座

https://company.newbalance.jp/store/official-store/ginza

▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/ ご覧ください。

▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook：https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp：https://x.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」：https://shop.newbalance.jp/guide-mynb.html

