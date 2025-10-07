【愛犬と旅する全ての方必見】宮城・日本三景松島に初の“愛犬家専用”1日1組限定の一棟貸し宿「LEMO by matsushima」がNEW OPEN！

LEMO by matsushima

愛犬と旅する愛犬家へ。日本三景・松島に新しい宿が誕生。

2025年9月宮城県・松島町に新しくオープンした 「LEMO by matsushima」 は、

愛犬家専用の 1日1組限定・完全プライベート宿。

日本三景のひとつとして知られる松島は、四季折々に表情を変える海と島々の景観が魅力。

春は桜、夏は青い海、秋は紅葉、冬は澄んだ空気と朝霧。

その美しい自然の中で、愛犬と“地域の空気”を感じながら過ごせる宿として誕生した。

近年、愛犬と旅行をする人は82％に上昇し、複数回旅行する人も9割を超えている。

一方で、軽井沢や那須、伊豆といった有名観光地に比べ、松島や他のエリアでは“愛犬家を受け入れる体制”が十分に整っていない。

その結果、愛犬家にとって旅先の選択肢が制限されるという状況が続いてきた。

そうした中で誕生したのが、松島町(※)初となる愛犬家専用宿「LEMO by matsushima」である。

犬と暮らす人々に寄り添い「日常のような落ち着き」と「旅の非日常感」を両立。

大切な愛犬と、気ままにくつろげる新しい旅のスタイルを叶える宿だ。

※自社調べ(2025年10月)松島町内にて

松島“初”の愛犬家専用宿

旅の候補地に、松島という選択を四季の美しい景観が見られる

LEMOは日本三景 松島で初の“愛犬家専用宿”

旅の時間を、もっと自然体で、もっと心地よく。

愛犬と過ごすひとときを、日常の延長のように穏やかに楽しめるように――

そんな想いから誕生した宿だ。

愛犬の動線を考えた自由に過ごせるワンフロアのリビング

雨の日でも安心の広々した屋根付きウッドデッキを備え

松島をモチーフにした「MATSU」と「UMI」2つの寝室は愛犬と一緒に寝られるようローベッドを採用。

そして多頭飼いの方には嬉しい愛犬料金は無料。

頭数や犬種の制限もなく、中～大型犬の方も安心して利用できる。

さらに、高齢犬や持病のある子たちにも配慮し、ワクチン証明書の提出も不要。

「どんな愛犬にも、無理なく旅を楽しんでほしい」というオーナーの心意気が込められている。

他の犬との接触がない完全プライベート空間だからこそ、

飼い主も愛犬もリラックスして過ごせる環境が整っている。

LEMOには、愛犬の動線を考えたリビング、フルキッチン、清潔な洗面台、

松島の自然をモチーフにした客室など、旅の安心と非日常を両立する工夫が随所に散りばめられている。

旅前からワクワク──LEMOオリジナル「旅前キット」

LEMOでは公式HPから予約をした方を対象に 旅前キットをご自宅のポストへお届け。

愛犬の動線を考えたリビング屋根付きのデッキでBBQもフルキッチンも完備洗面台はアメニティも豊富松島の荘厳な松をモチーフにした寝室「MATSU」松島の静かで美しい海をモチーフにした寝室「UMI」

LEMOの旅は、宿に泊まるだけでは終わらない。

この宿のもうひとつの特徴は、「旅前から始まる物語」だ。

封を開けると、中には松島のお散歩マップや宿泊のしおり、

地域の小さな物語が詰まったパンフレット、そして愛犬へのちょっとしたギフトが入っている。

ページをめくるごとに、松島の街並みや散歩コースが目に浮かび、

「愛犬とここを歩こう」「この景色を一緒に見たい」――

そんな想像が自然と膨らんでいく。

LEMOが届けたいのは、“宿泊”という体験ではなく、

「旅のプロローグ」そのもの。

旅前の時間までも楽しめる、新しい旅のかたちだ。

これまでの宿泊施設は、チェックインからアウトまで館内で完結する“滞在型”が主流であった。

しかしLEMOは、愛犬と共に地域へ歩み出すことを大切にしている。

そのため、朝と夜の2コースのオリジナルお散歩マップを製作し、愛犬家が気軽にお散歩に出られる仕掛けを用意。

宿の周囲には、瑞巌寺や福浦橋、松島海岸公園など、徒歩圏内で楽しめる観光名所が点在している。

さらに、近隣の愛犬同伴カフェや観光スポットも紹介することで、宿から外に足を運ぶ楽しみを自然と生み出している。

単なる宿泊施設にとどまらず、松島観光のハブとして愛犬家を地域に誘導する存在となり

観光地・飲食店・自然をつなげる役割を果たすことを目指している。

松島をまるごと楽しむ“地域回遊”

LEMOの旅は、宿に泊まるだけでなく「松島を歩いて味わう」体験

旅行前に愛犬と一緒に読むと楽しさ倍増

LEMOは松島のメイン通りからもアクセス抜群。

チェックアウトは愛犬家に嬉しい12時までとなっているため

朝ものんびり、愛犬とのお散歩も堪能してから出発ができる。

そしてLEMOのチェックインは15時から。

日帰り観光地として知られる松島では、夕方を過ぎると観光客が一気に減り、街は静けさを取り戻す。ここからが、宿泊者だけが味わえる“本当の松島”の始まりだ。

日が落ちる頃には、松島湾に浮かぶ島々が夕陽に染まり、昼間の喧騒とはまるで別世界の風景が広がる。人のいない松島を、ゆっくりと独り占めする贅沢な時間が流れる。

夜はライトアップされたLEMOのウッドデッキで、

宮城のこだわり食材をふんだんに使った夕食プランを囲み、家族や愛犬と共に過ごす特別な時間。

翌朝はお散歩マップを片手に、キラキラと輝く海沿いを歩きながら、朝日に照らされた福浦橋や清々しい瑞巌寺を散策。

朝8時までなら福浦橋も無料で渡れるため、早起きして愛犬と一緒に橋を渡り、福浦島の自然の中を散策するのもおすすめだ。

まもなく、松島が一年で最も美しく色づく紅葉シーズンを迎える（10月中旬～11月下旬）

穏やかな秋の風とともに、愛犬と過ごす特別な時間をぜひ堪能してほしい。

日常と非日常が交差する松島の1日を、愛犬と共に心ゆくまで体験できるのもLEMOの魅力である。

愛犬と一緒に楽しむ体験オプション

LEMOでは、愛犬と思い出を形に残せるように多彩なオプションが選べる。

LEMOお散歩マップ 朝コース夜コースそれぞれ楽しめる夕方の松島は観光客がいない贅沢な時間

インスタントカメラ撮影セット（セルフで10枚撮影／ケース付きで観光にも持ち出しOK）

記念日ケーキオプション（愛犬のお誕生日や特別な日に）

愛犬撮影サービス（元カメラマンが自然な姿を撮影／データでお渡し）

季節限定ディナープラン（牛タンBBQ、冬季限定カニ鍋・牡蠣鍋 など）

愛犬との旅を「思い出」という形にして持ち帰れるのは愛犬家にとっては大きな魅力であり嬉しいポイントだ。ぜひ松島での愛犬との特別な時間を自宅まで持ち帰っていただきたい。

愛犬と過ごすための専用空間「愛犬ラウンジ」

LEMOには、愛犬とゆったりくつろげる専用スペース「愛犬ラウンジ」が設けられている。

愛犬とインスタントカメラ。その場で印刷されるのも楽しい。愛犬用記念日ケーキはオリジナルカラーでオーダー可能。

ラウンジには目を引くカラフルでポップな家具が並び、遊び心ある小物とともに、愛犬との大切な時間を過ごすことができる。

大きな窓からは松島の景観を見下ろしながら、夜には照明を灯しておしゃれな雰囲気の中でゆったりとお酒を味わうこともできる。

日中は愛犬との遊び場として、夜は大人がくつろぐ場所として、さまざまな時間の過ごし方に寄り添った空間だ。

そして愛犬と旅行をする際、多くの飼い主が直面するのは「荷物の多さ」だ。

フードボウルやトイレ用品、ベッドやケージなど、日常で使うグッズをすべて持ち運ぼうとするとキャリーバッグや車はいっぱいになり、旅先での負担も大きい。

さらに多頭飼いであればその大変さは倍増し「忘れ物をして困った」という声も少なくない。

そこでLEMOでは、愛犬家が安心して旅を楽しめるように、豊富な愛犬用アメニティを揃えている。

・フードボウル（高さ調整可能）

・うんち袋・トイレトレー・トイレシート・マナーウェア（SSS～XLまで）

・お散歩バッグ・夜用首輪ライト・足拭きシート・お掃除グッズ

・ウェルカムおやつ

・サークル・愛犬用ベッド×2

荷物をできる限り減らし、手ぶらに近い形で旅を楽しめるのは大きな安心だ。

「愛犬との旅は大変そう…」というハードルを下げ、気軽に愛犬と旅行を叶える工夫が随所に散りばめられている。

思わず写真を撮りたくなるフォトジェニックな空間愛犬もくつろげるふかふかのチェア豊富なアメニティ

ベッド・サークル完備

リードフック各所完備

愛犬用トンネル

コンセプトは「旅こそ愛犬と気ままに」

LEMOが目指すのは、愛犬と一緒に過ごす旅を、もっと自由で楽しいものにすること。

そして、松島のまだ知られていない魅力を、愛犬と共に歩くことで見つけ出し、地域全体の活性化へとつなげていく。

愛犬と泊まる“もうひとつの松島”

LEMO by matsushimaで、大切な愛犬と忘れられないひとときを過ごしてみてはどうだろうか。

【施設概要】

LEMOのストーリーを視覚化したデザイン

■施設名：LEMO by matsushima（レモ バイ マツシマ）

■所在地：〒981-0213 宮城県宮城郡松島町松島垣之内43-16

■アクセス：自動車／三陸自動車道 松島海岸ICから約10分

鉄道／JR仙石線 松島海岸駅から徒歩約8分

■建物：1棟貸切（2階建／総床面積約80m2超）

■定員：最大6名まで

■特徴：1日1組限定・愛犬家専用宿／屋根付きウッドデッキ・愛犬ラウンジ完備

■チェックイン：14:00～ ■チェックアウト：～12:00（レイトチェックアウト）

■駐車場：敷地内に無料駐車場あり（4台分）

■公式サイト：https://lemo-matsushima.jp/

■公式 Instagram：https://www.instagram.com/lemo_matsushima/

