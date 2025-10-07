AeyeScan、「BOXIL 2025 資料請求数ランキング」の「脆弱性（セキュリティ）診断」カテゴリで1位受賞

株式会社エーアイセキュリティラボ

株式会社エーアイセキュリティラボ（https://www.aeyesec.jp/ 東京都千代田区 代表取締役社長：青木 歩）は、スマートキャンプ株式会社が運営する日本最大級のSaaS特化型比較サイト「BOXIL」の「2025年8月 資料請求ランキング」において、「AeyeScan」が「脆弱性（セキュリティ）診断」カテゴリで1位を受賞したことを発表いたします。

ランキング結果は、2025年8月度にBOXILユーザーから資料請求された回数をもとに集計されており、各カテゴリーごとに発表されています。

「AeyeScan」は、誰でも簡単に、プロさながらの高度な脆弱性診断が実施できる環境を提供する、クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツールです。専門知識がなくても手軽に利用でき、診断からレポート作成までを自動化することで、セキュリティ担当者の負担を大幅に軽減します。今回の受賞は、多くのBOXILユーザーが、AeyeScanが提供する脆弱性診断の自動化/内製化にご関心をお持ちくださった結果と考えております。

BOXIL 2025年8月 資料請求ランキング 脆弱性（セキュリティ）診断カテゴリページより抜粋

今後も、セキュリティ担当の皆さまの課題解決の一助となるよう、さらなる製品機能の向上に努めてまいります。

▼AeyeScanの受賞カテゴリ

「脆弱性（セキュリティ）診断」カテゴリ：「こちら(https://boxil.jp/sc-vulnerability_scanner/monthly-ranking/)」から詳細をご覧いただけます。

▼受賞対象の資料

今回受賞したAeyeScanサービス紹介資料は「こちら(https://www.aeyescan.jp/form/download-service/)」からダウンロードいただけます。

■クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」について

クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」

これまで人手（手動）による実施が必要だったセキュリティ診断を、生成AI等の最先端技術の活用により自動化し、いつでも誰でも簡単・高精度な診断を実現した、クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツールです。

プロダクトサイト：https://www.aeyescan.jp/

株式会社エーアイセキュリティラボ

「サイバーセキュリティ人材の不足を技術力で解消する」を理念に2019年4月に創業。生成AI等の最先端技術を取り入れたプロダクト・サービスを通じて、セキュリティに「あらたな答え」を提供し続けます。

代表者 ：代表取締役社長 青木 歩

所在地 ：東京都千代田区神田錦町 2-2-1 KANDA SQUARE WeWork

設立 ：2019年4月

業務内容 ：・情報セキュリティ関連事業（調査・コンサルティング）

・クラウド型Web診断サービス「AeyeScan」提供

URL ：https://www.aeyesec.jp/