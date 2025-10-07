岩崎裕加（フウガドールすみだレディース）が週間MVPに！第11節｜2025年7月12日～10月5日 週間ベスト5【メットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26】
7月12日（土）～10月5日（日）に実施したメットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26 第11節におけるベスト5をお知らせいたします。
■週間ベスト5（2025年7月12日～10月5日）
＜MVP｜FP＞
岩崎裕加（フウガドールすみだレディース）
＜FP＞
松木里緒（立川アスレティックFCレディース）
江口未珂（バルドラール浦安ラス・ボニータス）
高橋京花（アルコ神戸）
＜GK＞
中田凪咲（SWHレディース西宮）
※選考協力：PANNA-FUTSAL（@panna5）
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052