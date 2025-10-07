話題沸騰中のBL『PUNKS△TRIANGLE』がドラマ化！　実写と原作イラストの豪華特典がもらえる記念フェアが、10月10日より全国アニメイト＆通販にて開催！

株式会社アニメイトホールディングスフェアの詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113850

株式会社アニメイトは、2025年10月10日より【『PUNKS△TRIANGLE』ドラマ化記念フェア】を開催いたします。

本フェアでは、全国アニメイト・アニメイト通販にて、2025年10月10日～11月16日の期間中、対象商品を1冊ご購入ごとに【B6コラボカード（全2種）】を1枚プレゼントいたします。特典の絵柄は、ドラマのキービジュアルに使われている実写の千明（長野凌大さん）とアイ（藤林泰也さん）、そして原作イラストの千明とアイがそれぞれ使用された、作品の魅力をダブルで楽しめるデザインとなっています。

フェアの対象商品は、原作であるコミックス『PUNKS△TRIANGLE』と『PUNKS△TRIANGLE stitch 1』の2冊となっております。この機会にぜひ手に入れて、ドラマと一緒に楽しみましょう！

■フェア情報

△特典：B6コラボカード（全2種）

『PUNKS△TRIANGLE』ドラマ化記念フェア

開催期間：2025年10月10日～11月16日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、対象商品を1冊ご購入ごとに【B6コラボカード（全2種）】を1枚プレゼントいたします。

特典内容：B6コラボカード（全2種）

対象商品：

『PUNKS△TRIANGLE』

『PUNKS△TRIANGLE stitch 1』

※特典はお選びいただけません。

■対象商品情報

△『PUNKS△TRIANGLE』書影

PUNKS△TRIANGLE

発売日：2023年7月25日

価格：880円（税込）

△『PUNKS△TRIANGLE stitch 1』書影

PUNKS△TRIANGLE stitch 1

発売日：2025年6月25日

価格：880円（税込）

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■『PUNKS△TRIANGLE』とは

服飾専門学校に通う千明にはある夢があった。それは千明の人生を変えたカリスマモデルのアイに、自分の作った服を着てランウェイを歩いてもらうこと。コンペで優勝するとその夢が叶うと知り意気込むが、共同制作の相手がモサくて超絶不器用な江永に決まり絶望する。そんなある夜、不良に絡まれた千明を助けてくれたのはあのアイだった。しかも彼から色気たっぷりに「夜遊びの仕方、教えてあげる」と迫られて…？沖田有帆先生が贈る、超絶ピュアボーイのドキドキ・ジレンマラブ！2025年10月9日から実写ドラマが放送予定の話題沸騰作！

■権利表記

(C)沖田有帆／ホーム社・NBCユニバーサル・エンターテインメントジャパン

(C)沖田有帆／ホーム社

■関連URL

『PUNKS△TRIANGLE』ドラマ化記念フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113850)

『PUNKS△TRIANGLE』アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/2267264/)

『PUNKS△TRIANGLE stitch 1』アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3117185/)

『PUNKS△TRIANGLE』ドラマ公式サイト(https://www.nbcuni.co.jp/jcon/punkstriangle/)