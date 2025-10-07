【元祖泡系博多一幸舎】 長崎スタジアムシティ店が開業1周年！2025年10月13日（月）・14日（火）の2日間は数量限定「ラーメン」1杯を特別価格の500円でご提供いたします！

株式会社ウインズジャパンホールディングス

世界12カ国90店舗以上を展開、ラーメンのグローバルブランド、博多一幸舎や幸ちゃんラーメンを運営する、株式会社ウインズジャパンホールディングス（所在地 福岡県福岡市博多区、代表取締役社長 吉村 幸助 以下当社）が運営する、博多一幸舎 長崎スタジアムシティ店は2025年10月13日（月）で1周年を迎えます。これもひとえに地域の皆様、たくさんのお客様の温かい御支援の賜物と心より感謝申し上げます。この1周年を記念して、2025年10月13日（月）、14日（火）の2日間限定ではございますが、看板商品の「ラーメン」をはじめ、人気の麺「博多まぜそば」、「塩豚骨ラーメン」を各日数量限定、１杯500円、お子様から大人気の「お子様ラーメン」を1杯200円でご提供いたします。また、ご来店いただいた全てのお客様へ次回ご使用いただける「餃子無料券」を配布させていただきます。この機会にぜひ、皆様お誘いあわせの上お越しください。

■元祖泡系「博多一幸舎」とは

博多一幸舎は2004年に福岡県福岡市中央区大名で開業し、創業者の吉村幸助が『どこにもない、どこにも属さない、本物の豚骨ラーメンを追及したい』という想いから試行錯誤の末に誕生しました。そのこだわりは唯一無二の「醤油ダレ」と「豚骨スープ」、スープとの相性を突き詰め生み出された「製麺屋慶史の特注麺」です。ラーメンの味の決め手となるカエシ（醤油ダレ）は数種の地醤油、魚介の要素をブレンドした門外不出の醤油ダレです。そして豚骨スープは、豚の頭骨、背骨、丸骨を砕けるまでとことん炊き込み、「若いスープ」と「熟したスープ」を継ぎ足しながら作る「熟成追い炊き製法」で作りだされます。この技で旨みを凝縮させていくと、独特なクリーミーさと、きめ細やかな「泡」が生まれます。スープの表面に浮かぶ「泡」は旨みの証で、博多一幸舎のラーメンの最大の特徴です。そして麺は、泡立つクリーミーな豚骨スープに合うよう、博多一幸舎の為だけに特別配合したこだわりの小⻨粉を使用。小⻨本来の香りを残しモッチリとした食感が出るように仕上げた「細平打ち麺」です。ラーメンにトッピングする大判チャーシューは脂と肉のバランスがよい豚肩ロース、色味を加えるネギ、食感のアクセントが楽しいきくらげが盛りつけられた、見た目も美しい「博多豚骨ラーメン」です。創業の翌年には京都府に出店し、この出店を機に国内のみならず海外展開が加速し、現在ではアメリカ、中国、オーストラリア等で高い評価を得て、世界10カ国60店舗以上で楽しんでいただけるグローバルブランドとして成長しています。

■博多一幸舎長崎スタジアムシティ店1周年記念イベント

開催期間：2025年10月13日（月）、14日（火）の2日間

限定合計：2025年10月13日（月）合計800杯、14日（火）合計500杯。

・特典１：「ラーメン」「博多まぜそば」「塩豚骨ラーメン」１杯500円。

「お子様ラーメン」１杯200円。

・特典２：ご来店いただいたお客様全員に、次回ご利用いただける「餃子無料券」を配布。

・対象店舗：博多一幸舎長崎 スタジアムシティ店

※特典1はなくなり次第終了いたします。

※サイドメニュー、トッピングメニューは通常価格にて販売いたします。

ラーメン

熟成追い炊き製法の「泡スープ」、唯一無二の「醤油ダレ」、そしてスープとの絡みの良い「細平打ち麺」。大判の肩ロースを使用した「チャーシュー」やシャキシャキ食感の「ネギ」、食感にアクセントを加える「きくらげ」で完成するとことんこだわる一杯。

通常900円→【特別価格500円】

博多まぜそば（※長崎スタジアムシティ店限定）

高菜明太と豚骨スープが決め手！長崎スタジアムシティでしか食べることのできない博多一幸舎特製のまぜそば。

通常900円→【特別価格500円】

塩豚骨ラーメン

豚骨スープにこだわりの塩ダレを使用した塩豚骨ラーメンはあっさり食べやすく仕上げた一杯。

通常900円→【特別価格500円】

お子様ラーメン

未就学のお子様が対象のお子様ラーメン。麺の量は1/3で食べやすいサイズで提供しています。

通常300円→【特別価格200円】

※上記他、ラーメンメニュー、サイドメニュー、トッピング、ドリンクを多数取り揃えております。

※価格は全て税込。

■店舗情報

博多一幸舎 長崎スタジアムシティ店

住所：長崎県長崎市幸町7番1号 長崎スタジアム2階（FOODHALL 2F）

電話：095-801-1478

営業時間：11:00~21:00（L.O.20:30）

店休日：なし（※施設に準ずる）

客席： 共有スペース

駐車場：934台

駐輪場：バイク176台 自転車62台

※営業時間、店休日は施設や店舗の運用状況などにより変更する可能性がございます。

※最新情報はHPにて掲載いたします。予めご了承ください。

■博多一幸舎 公式オンラインショップのご紹介

公式オンラインショップ内では「博多一幸舎」の各種商品をご購入できます。

ご自宅でも、「博多一幸舎の味」をお楽しみください。

博多一幸舎 公式オンラインストア：https://ikkousha.net/

■会社概要

会社名：株式会社ウインズジャパンホールディングス

代表取締役社長：吉村 幸助

所在地：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-30 いわきビル101

創業：2004年

設立：2007年

事業内容：博多一幸舎の運営、幸ちゃんラーメンのプロデュース事業

■博多一幸舎 長崎スタジアムシティ店開業1周年POP

■餃子無料券

※博多一幸舎長崎スタジアムシティ店開業1周年POP、餃子無料券は2025年10月13日時点でのものです。予告なく変更することがございます。予めご了承ください。