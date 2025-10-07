ÏÃÂê¤ÎLP¥ì¥³ー¥É¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥È7Å¹ÊÞ¡ÜÄÌÈÎ¤ÇÈÎÇä¡ª¡¡Âç¤¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²»¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à´ØÏ¢¤Î²»³Ú¤ò³Ú¤·¤â¤¦¢ö
¢¤LP¥ì¥³ー¥É¥³ー¥Êー
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ï¡¢LP¥ì¥³ー¥É¡Ê¥í¥ó¥°¥×¥ì¥¤¥ì¥³ー¥É¡Ë¥³ー¥Êー¤ÎÅ¸³«Å¹ÊÞ¤òÁ´¹ñ7Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÂç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè¹ÔÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½©ÍÕ¸¶¡¢ÇßÅÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¡¢½ÂÃ«¡¢¿·½É¡¢µþÅÔ¡¢ÂçºåÆüËÜ¶¶¤Î5Å¹ÊÞ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç·×7Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤ÎLP¥ì¥³ー¥É¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤ËºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¼¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤ä¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²»¼Á¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¿Ë¤òÍî¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë²¹¤«¤¤²»--¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥í¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à²»³Ú¤ÎLP¥ê¥êー¥¹¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµ7Å¹ÊÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤âLP¥ì¥³ー¥É¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢LP¥µ¥¤¥º¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËCD¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥³ー¥É¥×¥ìー¥äー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¡¢CD¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¡¢°ì½ï¤ËLP¥ì¥³ー¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Å¸³«Å¹ÊÞ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½ÂÃ«
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½©ÍÕ¸¶
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¿·½É
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈµþÅÔ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºåÆüËÜ¶¶
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÇßÅÄ
¢¤LP¥ì¥³ー¥É¥³ー¥Êー¡Êº¸¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¡¢±¦¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÇßÅÄ¡Ë
¢¨ÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ØÏ¢URL
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ ¥ì¥³ー¥ÉÈÎÇä¥Úー¥¸(https://www.animate-onlineshop.jp/products/index.php?scc=92)
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.animate.co.jp/)