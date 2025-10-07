クイック市場調査サービス『Kizashiインサイト』提供開始

株式会社Ansatz

株式会社Ansatzは、潜在的な市場ニーズを可視化し、施策設計までを一気通貫で支援するクイック市場調査サービス『Kizashiインサイト（キザシ インサイト）』を2025年10月より提供開始しました。本サービスは、市場や顧客への理解を深め、「選ばれる商品・サービス」へと成長させるための顧客インサイト抽出に貢献します。





『Kizashiインサイト』サービス概要

サービスページ：https://ansatz.jp/kizashi-insight

Kizashiインサイトは、短期間・低コストで「調査設計～実査～レポート」までを一貫提供するクイック市場調査サービスです。テンプレートベースの13問設計を起点に、3C（Customer／Competitor／Company）の視点から顧客像を可視化し、具体的な施策案まで提示します。

サービス提供開始の背景｜「自社顧客調査」の先に

顧客理解の起点は、自社顧客のアンケートや行動データ分析です。

しかしそれだけでは、

・好意バイアスにより未接触層や離反理由が拾い切れない

・行動データは「何が起きたか」までで、購買の「なぜ」（意思決定プロセス）が見えにくい

という限界があります。

一方で、従来の本格的な市場調査は時間とコストの壁が高く、着手を先送りしやすい課題がありました。こうした状況を踏まえ、『Kizashiインサイト』は、市場全体（自社顧客＋非顧客＋代替カテゴリ）を同一設計で捉え、“誰が／何で選ぶか”を相対比較で鮮明化するクイック市場調査として提供します。最短2週間で、バイアスを外した起点データと、実装に直結する施策優先順位までを分析します。

Kizashiインサイトの特徴

Kizashiインサイトによる納品物

導入プロセス（最短2週間・5ステップ）

期待できる効果例

提供形態

- 「自社アンケート」から「市場調査」へ顧客・競合・自社を同一の設計で把握。ターゲット／目的／メッセージ軸を定義する起点データを提供します。- プロ監修の10問テンプレ設計専門家が設計した設問・選択肢をベースに調査設計を実施。必要部分だけを拡張し、無駄を排除します。- 定点観測できるコスト設計スポット調査だけでなく、継続トラッキングも可能な価格レンジで提供。市場や顧客の変化を定点で捕捉します。- 施策まで落とすレポーティングアナリティクスの専門家が重要セグメント別にインサイトを抽出。施策実行に結びつけます。- 基礎レポート 設問別サマリー／主要傾向の要点を整理。市場全体像と差がつく論点を短時間で把握可能です。- 顧客クラスター（3-6セグメント） 各セグメントの選定理由・ニーズ特徴・到達チャネル・主要障壁を定義。「誰に／何を／どこで」を明確にします。- コミュニケーションプランシート顧客像に基づくマーケティング施策実行プランを提示します。- キックオフ（約60分）：狙う指標、ターゲット仮説、競合・代替の整理- 調査設計：10問テンプレを起点に、目的に応じて調査設問を設計- 回収：定義セグメント別にサンプル確保（規模は目的に応じて設計）- 分析：セグメント抽出／選択理由（顕在・潜在）／阻害要因の特定- 活用提案：顧客像に基づく施策提案- 新規顧客獲得の壁を可視化離反理由や未接触層の阻害要因を特定し、自社が勝てる土俵を明確化します。- 制作サイクルの短縮抽出された顧客インサイトを、クリエイティブやLPへ即時インプット。試行錯誤を減らし、制作を加速します。- チャネル別で刺さる訴求を把握EC／店舗／SNS／口コミなど、チャネルごとに有効なメッセージを切り分け、最適配置を実現します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/97964/table/9_1_e77d59575a68c4e2c651a273a97fea85.jpg?v=202510071055 ]

Ansatzでは「Kizashiインサイト」を通じて企業のマーケティング活動の前進をサポートしてまいります。

会社情報

Ansatzは「問いを立て、実装し、価値をつくり出す」をコアバリューとし、データ戦略設計からマーケティングの実務（BPO）まで、企業様の課題に応じて実務を伴走して成果につなげる実行支援を強みとしています。

会社名：株式会社Ansatz（アンザッツ）

所在地：東京都杉並区天沼3-3-2 マンション荻窪605

事業内容：マーケティング支援事業／コンサルティング事業／D2C事業

Webサイト：https://ansatz.jp/