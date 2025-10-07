山口県発！サプライチェーンセキュリティ向上のためのビジネスモデル　[JSS 2025おすすめセミナー(事前登録制)]

一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会

※詳細はこちら ⇒ https://jss2025.japansecuritysummit.org/

【セッションのポイント】

巨大都市圏以外で不足する“担い手”という構造的課題に向き合い、製造現場のOT機器のIoT化とサイバーセキュア化を両輪で進めるための実践モデルを紹介します。SYNCHROとFortinetは、山口県下での地域産業DX高度化支援の取り組みを背景に、攻守を備えた“Secure DX”の実行基盤としてビジネス・アライアンスを結成。サプライチェーンを脅かすランサムウェア等への対策を「People（人材）」「Process（運用）」「Technology（技術）」の3要素で共同展開し、地方中小企業における安全なDXの普及と定着を図ります。あわせて、Fortinet（2000年設立、サイバーセキュリティの進化とネットワーク / セキュリティのコンバージェンスをリード、世界83万社超の導入実績）の取り組みも交えて、地域に根差した“実行可能な対策基盤”の姿を示します。

【こんな方におすすめ】

・地方の中小企業事業者

・OTセキュリティに関心のある事業者

・サプライチェーンセキュリティ管理に課題のある事業者

フォーティネットジャパン合同会社

OTビジネス開発部

佐々木 弘志 氏

・公開日時：2025年10月28日(火) ～ 11月16日(日)

- 登録期間：11月13日(木) 23：59まで

・開催方法：オンデマンド

- ご登録いただいた方に視聴用URLをお送りします。

・参加費用：無料(事前登録制)

※詳細・お申込み ⇒ https://jss2025.japansecuritysummit.org/