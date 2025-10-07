難病医療講演会「膿疱性乾癬(汎発型)に関する最近の話題～診断と治療を含めて ～」をZoomによるオンラインにて開催します

【開催日時／方法】


2025年11月9日 (日) 13：30～15：30　(Zoomによるオンライン開催／ライブ配信形式)


　


　


【講師】


日本大学医学部 皮膚科学系皮膚科学分野 主任教授　


藤田　英樹 先生　


　



【参加対象】


膿疱性乾癬（汎発型）の患者さん、ご家族、医療従事者、支援者の方




【申込方法】※下記申込フォームからの事前申込み


https://forms.gle/XKw8Uq5SJUYnYJFi7


申込締切：2025年11月3日（月）まで


　


　


【チラシのダウンロードはこちらから】


https://prtimes.jp/a/?f=d21495-790-34276d99186bc2d5a467b050ad436560.pdf

　



【主催／問合わせ先】


順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都難病相談・支援センター


☎ 03-5802-1892　※平日10時～17時（祝祭日は除く）