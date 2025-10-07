¡Ø¥¹¥ÝGOMI¹Ã»Ò±à2025 ÀéÍÕ¸©Âç²ñ¡Ù¤ò³«ºÅ¡¡·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖóÕÌÀ£±¡×¥Áー¥à¡¡ÅöÆü¤Ï»²²Ã¼ÔÁ´21¿Í¤Ç¡¢37.97kg¤Î¤´¤ß¤ò¼ý½¸¡ª
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMIÏ¢ÌÁ¤Ï¡¢3¿Í1ÁÈ¤Î¥Áー¥à¤ò·ëÀ®¤·¤¿15～18ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤ÁÁ´7¥Áー¥à¤¬¡¢À©¸Â»þ´Ö¤ÎÃæ¤Çµ¬Äê¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¤´¤ß¤ò½¦¤¤¡¢¤½¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¶¥¤¦¡Ø¥¹¥ÝGOMI¹Ã»Ò±à2025 ÀéÍÕ¸©Âç²ñ¡Ù¤ò9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Åª¤Ë¿¼¹ï²½¤¹¤ë³¤ÍÎ¤´¤ß¤ÎÌó8³ä¤Ï¡¢Î¦¡Ê¤Þ¤Á¡Ë¤«¤éÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤¬²ò·è¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥ÝGOMI¹Ã»Ò±à¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤È³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥ÝGOMI¹Ã»Ò±àÁ´¹ñÂç²ñ¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¡Ö¹â¹»À¸¥¹¥Ýー¥Ä¤´¤ß½¦¤¤ÆüËÜ°ì¡ª¡×¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢³Æ¸©Í½Áª¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë10»þ00Ê¬～13»þ00Ê¬
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¸ø±à¡ÊÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û1ÃúÌÜ12¡Ë
¡¦»²²Ã¿Í¿ô¡§1¥Áー¥à3Ì¾¡ß7¥Áー¥à¡á21¿Í
¡¦¼çºÅ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMIÏ¢ÌÁ
¡¦±¿±Ä¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈinÀéÍÕ¸©
¡¦¶¦ºÅ¡§ÆüËÜºâÃÄ
Í¥¾¡¤ÏÀéÍÕóÕÌÀ¹â¹»¤Î¡ÖóÕÌÀ1¡×¡ª½¦¤Ã¤¿¤´¤ß¤ÎÁíÎÌ¤Ï°µ´¬¤Î8.12kg¡ª
2025Ç¯¤ÎÀéÍÕ¸©Âç²ñ¤Ë¤ÏÁ´7¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¡£¤¤¤º¤ì¤â½é½Ð¾ì¥Áー¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Í¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤¬Á´¤¯Í½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖóÕÌÀ1¡×¥Áー¥à¤Ï¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀÉÕ¶á¤Î¤´¤ß¤òÀïÎ¬Åª¤ËÁÀ¤¤¡¢½øÈ×¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¼è¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤´¤ßÁíÎÌ8.12kg¡¿1,533.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½àÍ¥¾¡¥Áー¥à¤Ë202.5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤·¤¿·³¼ê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡¢¡ÖÎø¾Ç¤¬¤ì¤ë¤«¤ï¤Á¤¤²µ½÷¤Î½¸¤Þ¤ê(¥Ïー¥È)¡×¥Áー¥à¤Ï¡¢1,021¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ3°ÌÆþ¾Þ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¾Þ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©Âç²ñ¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¤´¤ß¤ÎÁíÎÌ¤Ï37.97kg
ÀéÍÕ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤Þ¤Á¤Î¿Í¡¹¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ëÀéÍÕ»ÔÃæ±û¸ø±à¡£»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¾ì½ê¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¤´¤ß¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¸ø±à¤Ç¶¥µ»¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¸ø±àÆâ¤Î¤´¤ß¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Áー¥à¤¬¤Þ¤º¸ø±àÆâ¤Î¤´¤ß½¦¤¤¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤À¤ì¤Ç¤â¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¾ì½ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¤´¤ßÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤ÍÎ¤´¤ß¤ÎÌó8³ä¤Ï¡¢Î¦¡Ê¤Þ¤Á¡Ë¤«¤éÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¤Ë¶á¤¤ÃÏ°è¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¥Áー¥à¡ÖóÕÌÀ1¡×¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Áー¥àÀï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»²²Ã¤·¤¿¥Áー¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤´¤ß½¦¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÁÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤´¤ß¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾¯¤·¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤´¤ßÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£11·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤Ï¥¹¥ÝGOMI¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMIÏ¢ÌÁ
¤´¤ß½¦¤¤¤ò¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈÂª¤¨¡¢¶¥¤¤¹ç¤¤´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤´¤ß¤ò½¦¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¤ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤È»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë½¬´·¤ò°Õ¼±¤µ¤»¡¢¤¤ì¤¤¤ÇÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È´Ä¶¤ÎÍ»¹ç¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.spogomi.or.jp/
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈinÀéÍÕ¸©
¸©°è¤Î3Êý¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÀéÍÕ¸©¡£³¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤»¤ë²¸·Ã¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¡¢ÂÎ´¶¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤È³¤¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¡¢º£¤Ê¤ª¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÀéÍÕ¸©¤ÎÅÁÅýµùË¡¤ËÃåÌÜ¡£ÅÁÅýµùË¡¤¬¤Ê¤¼¤½¤ÎÃÏ°è¤ÇÈ¯Å¸¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÅÁÅýµùË¡¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÀéÍÕ¸©¤ÎÃÏÍýÅª¤Ê´Ä¶¤ä¡¢Êë¤é¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³èÍÍ¼°¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê³¤¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
https://chiba.uminohi.jp
¢£ÆüËÜºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÄË¤ß¤â¡¢´õË¾¤â¡¢Ì¤Íè¤â¡¢¶¦¤Ë¡£
ÆüËÜºâÃÄ¤Ï1962Ç¯¡¢ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎºâÃÄ¤È¤·¤ÆÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¿Í¼ï¡¦¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¡¦¾ã³²¼Ô¡¦ºÒ³²¡¦³¤ÍÎ¡¦¿ÍÆ»»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î³èÆ°¤ò¥Üー¥È¥ìー¥¹¤ÎÇä¾å¶â¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤òºâ¸»¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.nippon-foundation.or.jp/
¢¨¡Ö¥¹¥ÝGOMI¹Ã»Ò±à¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤Î½õÀ®»ö¶È¤Ç¤¹¡£