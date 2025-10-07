【PRESIDENT×DK 特別連載】始動 ー人的資本経営に挑む企業の取り組みを紹介ー

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ(本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明)は、株式会社プレジデント社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木勝彦 以下、プレジデント社）との協業により、企業の経営課題解決と人材育成を支援する、法人対応の定額制動画学習サービス「プレジデントオンデマンド学び放題」を2025年4月より提供しております。

新サービス提供開始を契機に、人材育成や研修のDX化に積極的に取り組む各企業の実例を紹介する「特別連載」を始動。デジタル・ナレッジのLMSを活用頂く企業を中心に、プレジデント編集部ならではのフラットなビジネス目線で、各社の取り組みを紐解きます。

第一弾として「サワイグループホールディングス株式会社」のインタビュー記事が公開されました。

インタビューでは、ジェネリック医薬品のトップメーカーとして日本の医療を根底から支える同社の、人的資本経営に向けた具体的な人財戦略にフォーカス。

人事部主体で導入され、わずか1年でのべ1万人の利用に至った社員のオンライン研修サービス「Sawai Web School」の取り組みについても紹介されています。

インタビューはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/44257/

※プレジデントオンライン(https://president.jp/articles/-/102523)およびデジタル・ナレッジHP(https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/category/casestudy/)にて掲載

関連記事 「Sawai Web School」詳細はこちら

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/18507/

【PRESIDENT×DK 特別連載】では今後も、人的資本経営を推進する多様な企業の取り組みを不定期で紹介してまいります。

「プレジデントオンデマンド学び放題」について

「プレジデントオンデマンド学び放題」は、企業の経営課題解決や人材育成を支援する、法人向け定額制の動画学習サービスです。

ビジネス誌市販部数No.1を誇るプレジデント社の企業経営に関するコンテンツ制作力・情報発信力、デジタル・ナレッジのシステム開発力・教育ノウハウという双方の強みを活かし、人的資本経営時代の企業成長を力強くサポートします。

プレジデントオンデマンド学び放題

https://president.jp/pts/pod/

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。 私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

【会社概要】

名 称：株式会社デジタル・ナレッジ

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

代表者：代表取締役社長 はが 弘明／代表取締役COO 吉田 自由児

http://www.digital-knowledge.co.jp/

TEL：03-5846-2131(代表) 050-3628-9240(導入ご相談窓口)

お問い合わせフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/